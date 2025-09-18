Mark Zuckerberg tiene claro cual es el dispositivo que va a sustituir a nuestros smartphones. Y acaba de presentar sus nuevas gafas

Meta ha dado un nuevo paso en la conquista por tener buena parte del emrcado de las gafas inteligentes, un producto que para el propio Mark Zuckerberg se presenta como el gran sustituto de los móviles tal y como los usamos a día de hoy. Lo ha hecho con las nuevas Meta Ray-Ban Display, que cuentan como principal novedad la pantalla monocular que ofrece una nueva experiencia de uso.

Comienza a coger fuerza. La presencia de gafas que hacen mucho más que ser un instrumento médico para corregir un problema de visión comienzan a ser muy populares. Personalmente, ya son varios los creadores de contenidos que las usan para grabar sus vídeos. Ahora se da un nuevo paso con este nuevo producto al agregar una pantalla que se proyecta en la lente derecha y que tiene una resolución de 600 x 600 px.

Es aquí donde va a residir la verdadera 'magia', ya que va a poder proyectar todo tipo de información, como por ejemplo un mapa que nos vaya guiando mientras andamos por la calle, seguir una receta o hacer una videollamada con alguien. Todo con comodidad y sin que sea algo aparatoso de llevar como las gafas de realidad aumentada que tenemos también en el mercado.

Y mucha inteligencia artificial. Como era de esperar, las funciones de IA están presentes en este nuevo dispositivo ya que permite obtener subtítulos en tiempo real de una conversación (ideal cuando hay problemas de oído). Pero también se puede subtitular lo que nos dice otra persona ignorando el ruido de fondo a través de la función "Conversational Focus".

Pero no se queda aquí, ya que también agrega una opción de traducción en tiempo real. Algo que se ha ido extendiendo por los diferentes dispositivos que salen al mercado (o incluso en los que ya están) como ha pasado con los nuevos AirPods Pro 3 de Apple.

Pulsera neural. Las Meta Ray-Ban Display no llegan solas, sino que se acompañan de una pulsera que hace uso de tecnología EMG que permite registrar la actividad de los músculos de la muñeca para convertirlos en comandos para las gafas. De esta manera, con un simple movimiento en el brazo podemos controlar las gafas y todo lo que se ve en la pantalla que integran.

Esto es algo mucho más natural que llevarse la mano a las propias gafas para hacer la interacción de manera física, sobre todo porque queda mucho menos natural que hacer los gestos con las manos como si se tratara de una pantalla táctil del móvil.

La profecía de Zuckerberg. Ya a finales del año pasado, Mark Zuckerberg apuntaba a que las gafas de realidad aumentada es el gran gadget que sustituirá al smartphone durante la década de 2030. En concreto, apuntaba a lo siguiente:

Creo que las gafas serán la próxima gran plataforma informática. Pero cada nueva plataforma no suele sustituir a la anterior. Es probable que a menudo te pase que estás sentado en tu escritorio y tienes el ordenador allí, pero sigues sacando el teléfono para hacer cosas.

Y la verdad es que de momento está yendo por el buen camino. Cada vez son más personas las que dan una oportunidad a este dispositivo que sigue evolucionando con funciones 'heredadas' del smartphone que hace que no tengamos que saquemos tanto el móvil del bolsillo.

El precio. Esta es la barrera que ahora mismo se impone a la innovación como tal, ya que es parte desde los 799 dólares y solo estará disponible a partir del 30 de septiembre en Estados Unidos, y en 2026 en Canadá, Francia, Italia y Reino Unido. Pero lo que está claro es que los primeros pasos para dejar de usar tanto el smartphone está cada vez más cerca.

Imágenes | Meta

En Genbeta | Meta ha echado el freno a los fichajes para su 'dream team' de la IA de forma repentina. Ni inversores ni veteranos lo ven claro