Una de las mejores webs para encontrar teletrabajo acaba de tocar fondo en ingresos. Es tan preocupante como lógico

El mismo creador de RemoteOk ha publicado en su perfil de Twitter que los ingresos de esta web, conocida por ser una mina para encontrar puestos de trabajo en remoto, han alcanzado su nivel más bajo en años.

Los ingresos reportados son 36.000 dólares mensuales, cuando en el momento más álgido llegó a los 140.000 dólares al mes. La solución de su creador, por el momento, ha sido bajar los precios "un poco".



