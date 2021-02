Microsoft Defender identifica la última actualización de Chrome como un troyano

Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP), la versión comercial del antivirus Defender, ha identificado a la actualización del navegador Google Chrome (la versión 88.0.4324.146) presentado ayer como un troyano de puerta trasera.

Como se puede ver en la captura de pantalla compartida en Twitter por Catalin Cimpanu, periodista especializado en seguridad para ZDnet, Defender ATP para Chrome está detectando varios archivos que son parte de la actualización de Chrome v88.0.4324.146 como un troyano backdoor genérico y de nombre "PHP/Funvalget.A".

Hay que tener en cuenta que Microsof Defender ATP es la principal solución de seguridad empresarial de la marca de Redmond. Cabe destacar que diversos usuarios de Defender en su versión gratuita han dicho en sus cuentas de Twitter que no están recibiendo la misma alerta sobre Chrome y la posibilidad de troyanos de puertas traseras.

De acuerdo con ZDnet, Microsoft ha dicho unas horas después de que se descubriese este asunto y de que los usuarios hablasen de ello en las redes sociales, que la información que Microsoft Defender ATP da sobre los archivos de Chrome son falsos positivos debido a "un error de automatización".

