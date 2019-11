Miles de cuentas robadas de Disney+ aparecen gratis o a la venta en foros de hacking

Disney+ está consiguiendo muchas cosas impresionantes en sus primeros días de vida. Por ejemplo, el servicio de streaming alcanzó los 10 millones de usuarios en sus primeras 24 horas, y ahora conocemos que ya se han empezado a aparecer miles de cuentas hackeadas en foros de Internet.

ZDNet ha llevado a cabo una investigación en la que han estado buceando por diversos foros de hackers. Allí se han encontrado que dichas cuentas hackeadas se ofrecen gratis o se venden por precios que rondan entre los tres y once dólares.

Quejas en las redes sociales

Para que lo pongamos en perspectiva, recordamos que el precio de la suscripción es de 6,99 euros/dólares al mes. ZDNet asegura que muchos usuarios ya han alertado que los hackers han conseguido acceder a sus cuentas.

Lo saben porque han deslogueado dichas cuentas de todos los dispositivos, para luego modificar el correo electrónico y la contraseña. De esta manera, los hackers consiguen tomar el control de la cuenta y bloquear el acceso al propietario de la misma.

En plataformas como Reddit o Twitter podemos encontrar quejas de algunos usuarios, quienes critican que en muy pocas horas les han hackeado la cuenta y ya no pueden acceder a ella:

DISNEY+ HAS BEEN OPEN FOR LIKE 10 HOURS AND MY ACCOUNT HAS ALREADY BEEN HACKED pic.twitter.com/YBv6CfwTlh — brandon ʕ·ᴥ·ʔ (@brandoncult) November 12, 2019

i think my disney+ account was hacked... send help pic.twitter.com/xzIT1VF0cY — E. (@erikalynfred) November 18, 2019

En ZDNet aseguran que han probado a utilizar las crendenciales gratuitas y se han sorprendido que realmente funcionan. Investigando un poco más a fondo afirman que consiguieron ponerse en contacto con algunas de las personas afectadas, quienes les confirmaron que las credenciales eran de ellos y seguían activas.

Es muy llamativo que en tan poco tiempo hayan conseguido filtrarse tantas credenciales de un servicio nuevo. Tendremos que esperar para conocer la respuesta de Disney+, y así saber cómo ha podido ocurrir y qué medidas tomarán para prevenir que siga sucediendo (recordamos que está previsto que Disney+ llegue a España en marzo de 2020).