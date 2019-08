"No hay excusas": Twitch pide perdón a Ninja por promocionar contenido pornográfico en su canal

Hace precisamente una semana Tyler Blevins (más conocido como 'Ninja') anunció que abandonaba Twitch para comenzar a retransmitir "exclusivamente" desde Mixer, la plataforma de Microsoft. Atrás dejaba uno de los perfiles más seguidos de la plataforma.

Hace unas horas, Ninja publicó un vídeo en su perfil de Twitter para quejarse de que Twitch estaba utilizando su perfil inactivo para recomendar canales de otros streamers (algo que no se hace con otras cuentas).

Twitch ha baneado "permanentemente" el canal que emitía pornografía

Como vemos, Ninja afirma haber mantenido una actitud "profesional" durante toda esta semana, alegando que nunca ha tenido ningún problema con Twitch en los ocho años que ha estado utilizando este servicio.

Por si promocionar otros streamers no fuera poco, Ninja se queja de que en su canal aparece como más recomendado un stream pornográfico. Esto es lo que, al parecer, ha hecho que Blevins decida anunciarlo públicamente.

Now @Twitch is recommended PORN on @Ninja ‘a channel to his young fans! Honestly I would sue at this point! This disrespect has went on long enough! #DramaAlert pic.twitter.com/gN2OGXvVY8 — KEEM 🍿 (@KEEMSTAR) August 11, 2019

Horas después del vídeo de Ninja, Twitch decidió revertir lo que estaba ocurriendo, y ahora mismo su canal aparece como cualquier otro streamer que se encuentra offline. El propio Ninja lo ha anunciado en su cuenta de Twitter.

Twitch has now reverted my channel back to how an offline page should look. Thank you. — Ninja (@Ninja) August 11, 2019

Emmett Shear, CEO de Twitch, publicó un hilo en Twitter en el que pide disculpas a Ninja, al mismo tiempo que asegura que esto no sucedió "de manera intencionada". De todos modos, reconoce que no "hay excusas" para lo que ha ocurrido.

1/ Our community comes to Twitch looking for live content. To help ensure they find great, live channels we’ve been experimenting with showing recommended content across Twitch, including on streamer’s pages that are offline. — Emmett Shear (@eshear) August 11, 2019

Shear afirma que han suspendido este tipo de recomendaciones y que han baneado de manera permanente el canal que emitía contenido pornográfico. Además, asegura que están investigando cómo ha llegado a promocionarse este contenido.