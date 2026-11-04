Noruega se plantea prohibir gafas inteligentes con cámara en parques y colegios

El Gobierno de Noruega ha anunciado que quiere prohibir el uso de gafas inteligentes en algunos lugares públicos (como parques o colegios) de forma provisional. El motivo es que con ellas pueden hacerse fotografías o grabaciones de vídeo sin que las personas que están frente a la lente sean conscientes de ello. Asimismo, pueden grabarse conversaciones sin que las personas que participan en ellas sean conscientes de ello.

El ministro de Digitalización y Administración Pública, Torgeir Micaelsen ha explicado que esto da tiempo para analizar la tecnología y discutir sobre cómo debe ser la regulación en el largo plazo. El Ejecutivo va a presentar cuanto antes un proyecto de ley en el Parlamento noruego. Es una iniciativa legislativa.

Los lugares que podrían quedar afectados

Entre los lugares que podrían quedar afectados están playas, museos, centros comerciales y eventos públicos (además de parques). Por otro lado, están los lugares con menores de edad (escuelas, guarderías, zonas de juego y clubes juveniles).

Otra de las preocupaciones son las instalaciones sanitarias y deportivas. Esto puede afectar a consultas médicas o piscinas y gimnasios (con vestuarios y duchas). También se plantea su estudio en universidades y otros centros de educación superior.

Los dispositivos y las excepciones previstos

Por otro lado, está pendiente de decidir qué tipo de dispositivos van a estar sujetos a esta norma. El Ejecutivo va a analizar si deben estar sujetos a esta norma las gafas inteligentes que tienen cámara y grabación de sonido; las que tienen cámara e inteligencia artificial; u otros dispositivos que se lleven en el cuerpo y tengan estas características.

En este plan hay espacio para el uso privado y en aquellos lugares donde no haya riesgo de hacer fotografías o vídeos sin el consentimiento de las personas. Hay excepciones para grupos vulnerables y usos de interés social en determinadas situaciones. Asimismo, el Gobierno ha anunciado un grupo de expertos que va a asesorar sobre la regulación nacional en el largo plazo.

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