La oficina ya no convence: Goldman Sachs exige volver y la mitad de su plantilla se queda teletrabajando

Ayer 14 de marzo hizo dos años desde que un estado de alarma en España y un confinamiento tanto en nuestro país como a nivel global cambiase muchos de nuestros hábitos. Las personas que no estábamos acostumbradas a pasar muchas horas en casa descubrimos un mundo nuevo de actividades que se pueden hacer online: estudiar, charlar con amigos y amigas, tener ocio (los podcast y las plataformas de contenidos streaming crecieron como la espuma), hacer deporte y también trabajar.

Dos años después, el teletrabajo se ha implementado más que nunca antes en nuestras vidas. Y un caso muy curioso que nos demuestra que el trabajo de oficina ya no convence como antes nos llega desde uno de los mayores bancos de inversión del mundo, Goldman Sachs. La empresa pidió hace unas semanas a su plantilla volver a las oficinas. Mientras en España, muchas empresas han decidido volver a lo clásico, en Goldman Sachs ha habido una rebelión generaliza y solo la mitad de la plantilla se ha presenciado en las oficinas.

Es decir, de las 10.000 personas que están contratadas en esta empresa, alrededor de 5.000 apostaron por quedarse en su casa sin verse obligadas a tomar un transporte todos los días, como ha publicado Fortune.

Según pasan los días, más gente regresa

Eso sí, la rebelión no se ha mantenido en el tiempo. Aunque la llamada "Gran Renuncia" que comenzó en Estados Unidos y tiene también su versión española nos ha mostrado que los trabajadores y trabajadores ya no tienen la disposición de aguantar trabajos que no les gustan, en Goldman Sachs poco a poco la plantilla está aceptando las condiciones impuestas por la empresa.

Cabe decir que el hecho de que la mitad de las personas no se presenciasen en la oficina no se debió a un error de comunicación. Los portavoces de Goldman Sachs han explicado que con el paso de los días ya hay entre un 70 y el 80% de la ocupación. Aún queda un reducto de rebeldes, según las cifras.

El CEO de la empresa, David Michael Solomon, lleva tiempo hablando públicamente de la necesidad de volver a las oficinas. A pesar de que la empresa tuvo unas ganancias récord en 2021, el directivo está empeñado en que trabajar desde casa va erosionando los equipos de trabajo. Según él, una parte importante del éxito de la compañía es reunir en un mismo espacio a trabajadores altamente cualificados y que colaborar beneficia a los resultados que consiguen.

Teletrabajar es una aberración, dice el CEO

El pasado año, en primavera, Goldman Sachs también instó a la plantilla a volver a las oficinas. Pero un par de meses más tarde se canceló el plan y la empresa dijo que todo el mundo debería llevar mascarilla y estar vacunado cuando se fuera a producir otra vuelta. No hubo mucha información al respecto. pero pudo deberse a un repunte de casos de Covid-19 por esta decisión.

David Michael Solomon dijo que lo que se ha bautizado como nueva normalidad de trabajo es algo “aberrante”.