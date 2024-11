Outlook y Teams han caído: un fallo en Microsoft 365 está provocando que no se pueda acceder a sus servicios

El correo electrónico se ha convertido en una herramienta que es imprescindible para todos nosotros. Muchas personas prefieren ya recibir un correo antes que una llamada telefónica para tener un mensaje mucho más conciso. Pero hoy la gente que quiera usar Outlook lo va a tener complicado pues se está registrando una caída generalizada que afecta a Microsoft Outlook y Microsoft Teams.

Tal y como ha recogido la cuenta de Microsoft 365 Status en X, han detectado que muchos usuarios que intentaban a acceder a Exchange Online o la funcionalidad de calendario de Microsoft Teams no podía conseguirlo. En las respuestas a este mensaje se puede ver como muchos usuarios de diferentes partes del mundo están registrando este problema.

Microsoft 365 sufre una caída con Outlook y Teams

En mi caso particular, nada más acceder a Outlook.office.com e introducir mis credenciales de acceso al correo electrónico me he encontrado el temido "HTTP Error 503. The service is unavailable." Algo que se ha ido alargando a lo largo de toda la madrugada con diferentes caídas.

DownDetector muestra ya que muchos usuarios comenzaron a registrar problemas en Microsoft 365 en general a partir de las 8 de la mañana en España. Sin duda un grave problema, sobre todo en el campo empresarial, donde el correo electrónico es imprescindible, y muchas personas confían en Microsoft para poder contar con su servicio de email.

Si es verdad que algunas personas pueden acceder con normalidad al servicio, no siendo una caída que afecte a todos los usuarios aunque sí que está presente en todos los países donde opera Microsoft. Deberemos esperar a las próximas horas para que se de solución a este problema que sin duda será muy fastidioso para este arranque de semana.

