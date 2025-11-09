El presupuesto de este PC gaming a medida grita estafa a los cuatro vientos: 10.300 euros de montaje y 280 horas de trabajo

La aventura de hacerse un PC a medida es una tarea verdaderamente apasionante: puedes elegir entre una infinidad de componentes de hardware en función de tus necesidades y presupuesto para terminar con un ordenador único. Eso sí, siempre está la opción a medio camino entre ensamblarlo tú y comprar un modelo que viene así de fábrica: que te monten tu PC gaming.

Eso sí, también para que te monten un PC hace falta tener bastantes conocimientos para dimensionar tus necesidades, saber qué componentes encajan entre sí y también conocer el precio aproximado del hardware. Porque si no sabes lo que estás comprando, te puedes enfrentar a unas cifras astronómicas.

Nota: hemos convertido las cifras a euros para tener una noción más aproximada del valor del proyecto.

¿Qué tiene de especial este PC para requerir siete semanas de montaje?

Y sino que le pregunten al usuario de Reddit New_Midnight2686, que en el subforo de r/PCBuild (el post fue eliminado porque acabó haciéndose viral y se convirtió en una caza de brujas, según explica TechSpot) contaba cómo una empresa le había pedido más de 10.000 euros en mano de obra justificadas en 280 horas de trabajo total, distribuidas en cuatro semanas de montaje (160 horas) y otras tres semanas de preproyecto. Mientras que en China te construyen una casa en 28 horas, esa empresa necesita casi dos meses.

Es cierto que hay montadores especializados que añaden diseños únicos, personalización al extremo y materiales exclusivos, pero visto el precio, podríamos pensar que el ordenador está hecho con oro, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, la primera señal de alarma estaba en el precio de los componentes del ordenador en cuestión: algo más de 3.500 euros sin incluir almacenamiento. Unos 375 euros por un AMD Ryzen 9 7900X (en PcComponentes ronda los 300 euros), casi 800 euros por una caja Hyte Y70 Touch. La gráfica elegida era una una RTX 4080 Super. Bajo estas líneas puedes ver el presupuesto:

New_Midnight2686 en Reddit. Via: TechSpot

Pero lo verdaderamente polémico era la mano de obra: a unos 36 euros la hora, dedicando 40 horas a la semana y requiriendo cuatro semanas para el ensamblado, ronda los 5.800 euros. Y todavía faltan las tres semanas de preproyecto, otras 120 horas más, es decir, 4.320 euros más. Solo el diseño y montaje son 10.300 euros, prácticamente el triple que el ordenador. Sumándolo todo, la factura total asciende a 13.688 euros. Y es una estimación, claramente se especifica que el coste podría aumentar.

No sé tú, pero a mí si me llega un presupuesto así, no me lo pienso dos veces y buscaría otras opciones. En caso de cambiar de idea, la empresa también incluyó una cláusula de cancelación de 3.600 euros, poco común y por qué no decirlo, abusiva.

En Genbeta | "Dos meses de planificación a la basura": estaba construyendo un PC gaming y no tuvo en cuenta una de las cosas más importantes

En Genbeta | Se gasta 12.000 euros en el PC gaming más caro del mundo y aprende una valiosa lección: hay cosas que el dinero no puede comprar

Portada | Sharad Kachhi