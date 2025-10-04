Primero fue Netflix y ahora los juegos de Xbox: Microsoft prueba un nuevo plan de streaming gratis con anuncios, según The Verge

Esta semana Microsoft le ha dado un buen lavado de cara a sus planes de juego en la nube y además, una subida notable de sus precios llegando hasta los 27 euros al mes. Era demasiado bonito para ser verdad. Pero la empresa con sede en Mountain View guarda otro as en la manga para sus juegos: el streaming de juegos gratis con anuncios está a la vuelta de la esquina.

The Verge se hace eco de varias fuentes que han desvelado que la plantilla de Microsoft está probando de forma interna la transmisión de juegos con anuncios, de modo que sería posible jugar a títulos gratis sin necesidad de tener suscripción a Game Pass.

Así es el plan de juegos gratis con publicidad que prepara Microsoft

Como detalla el medio estadounidense, este Xbox Cloud Gaming, que así se llamaría el servicio de streaming gratis con publicidad, ncluirá la opción de retransmitir juegos que sean tuyos, además de los títulos de los Free Play Days (para probar gratis durante un fin de semana) y jugar en streaming a juegos clásicos retro. En estas pruebas preliminares, los anuncios aparecerían al principio y tendrían una duración de dos minutos.

Asimismo, Microsoft estaría también probando un límite de usos gratis: una hora por sesión, así hasta alcanzar las cinco horas gratis al mes. No obstante, cabe recordar que se trata de un test, por lo que estas limitaciones no son definitivas y por tanto, podrían variar hasta su lanzamiento.

Según The Verge, esta versión gratis con anuncios podrá disfrutarse en PC, consolas Xbox, dispositivos portátiles y la web, lo que prácticamente abre el catálogo a multitud de dispositivos. ¿Cuánto habrá que esperar para que llegue al gran público? No hay una fecha exacta, pero en el calendario de Microsoft está previsto un lanzamiento de una beta pública pronto, antes del despliegue oficial.

Vaya por delante que esta versión gratis y con anuncios del servicio de juego en la nube de Microsoft no es una sorpresa, si bien hace casi dos años que el director financiero del área Gaming ya lo mencionó. Además y pese al reciente subidón de precios, Microsoft ya había dicho en un podcast en agosto que quiere que Xbox Cloud Gaming sea más accesible. Y va camino de ello.





