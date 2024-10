ElRubius habla sobre el fin de Twitch: apunta a que la fuga de anunciantes provocará un cambio radical

Twitch ahora mismo no está pasando por su mejor momento, y lo estamos viendo con las decisiones que están tomando, como los cambios en el precio de la suscripción o la competencia que le está volviendo a hacer YouTube o la fuga a Kick. Ahora El Rubius se ha sumado a comentar el estado de la plataforma aportando su punto de vista.

Devin Nash, CEO de Novo TV, apuntaba en X de manera tajante que "Twitch se encuentra en una situación de pesadilla publicitaria". Todo por la fuga de los anunciantes que no soportan ver como la plataforma se llena de contenido político, extremista y realmente polémico. Algo que le puede costar la vida a Twitch.

La pérdida de ingresos publicitarios hace que Twitch peligre

"Parece que Twitch está teniendo problemas" es como empieza El Rubius hablando de esta situación tan compleja donde ha recogido un rumor que está cogiendo fuerza. La predicción es que Amazon puede acabar cerrando Twitch o incluso que sea vendida en un plazo de dos años.

Pero va más allá: "puede que Twitch se vaya a la mierda antes de lo que todos pensamos". Todo esto porque el 70% de los anunciantes habrían abandonado la plataforma. Estos eran fundamentales para poner anuncios en la retransmisiones de los diferentes streamers y también para abonar sus sueldos. Todo porque no quieren que se les relacione con el contenido extremista y político que muchos creadores están plasmando en sus canales.

Desde Twitch han ido expulsando a algunos de estos streamers, pero no ha sido suficiente para que los anunciantes se queden. Esto provoca que si ya antes Twitch no era rentable para Amazon (nunca lo fue desde que lo compraron), ahora comience a perder más dinero. Algo que acaba lógicamente con un cierre del servicio o una venta a un tercero donde todos los usuarios perderíamos uno de los puntos más atractivos como es el Prime.

Si bien, para El Rubius el cierre no sería un gran problema. Al igual que otros streamers tienen plataformas como YouTube donde se va a poder desarrollar su actividad de creación de contenido. Esto es algo que ya se está exten

ElXokas también ha querido hablar de este tema, donde apunta a que la solución bajo su punto de vista pasaría por no imponer anuncios tan intrusivos en la plataforma. Unos anuncios que literalmente te cortan la retransmisión del streamer durante varios minutos. Además, manifiesta que los streamers deberían tener un sistema de pago más justo donde no se les quite la mitad de la suscripción o de sus ganancias por anuncios o bits. Algo que ha provocado que los streamers más TOP de España sufran una caída de espectadores.

Lo que está claro es que los streamers están ya en alerta máxima con el futuro del a plataforma. El Rubius le ve un mal futuro y le da pocos años para que desaparezca tal y como la conocemos. Más ahora, cuando se acerca Navidad, una época en la que los anunciantes aumentan considerablemente su inversión. Algo que este año con la huida masiva parece ser algo difícil de que se dé.

