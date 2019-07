Una "prueba" de Netflix solicita permisos para saber si estás caminando o corriendo mientras utilizas la app

En los últimos años, tanto Android como iOS han ido mejorando la manera en que las aplicaciones solicitan permisos para acceder a ciertos datos o cómo utilizan algunos sensores del dispositivo.

Ahora, cuando ejecutamos por primera vez una app, nos preguntarán si queremos concederle permiso para acceder a cierta información. Eso puede ocasionar situaciones un tanto extrañas, como que Netflix quiera conocer tu actividad física.

Todo es parte de una "prueba"

Hace unos días, un investigador de seguridad publicó un tweet con una captura de pantalla de su dispositivo con Android. Como podemos ver, la app de Netflix le pide permiso para acceder a los sensores que controlan nuestra actividad física:

Hey @netflix why does your Android app want physical activity data? pic.twitter.com/Lv0QUL0w9g — Beto on Security(back to basics now) (@BetoOnSecurity) July 27, 2019

Un periodista en The Next Web asegura que lo comprobó en su Pixel 3XL y que este permiso lo tiene activado sin ningún aviso previo, y asegura que "es bastante extraño que un servicio de streaming quiera saber si estás caminando o corriendo".

Yo he revisado los ajustes en mi Galaxy S8 y no aparece este permiso activado (a partir de Android Q los desarrolladores pueden solicitar si estás en movimiento cuando estás utilizando sus apps).

"Android Q introduce un nuevo permiso ACTIVITY_RECOGNITION de tiempo de ejecución para las apps que necesitan detectar el recuento de pasos del usuario o clasificar su actividad física, como cuando camina, anda en bicicleta o está en un vehículo. Está diseñado para darles a los usuarios mayor visibilidad sobre cómo se usan los datos del sensor del dispositivo en Configuración".

Lo cierto es que es bastante llamativo que Netflix quiera saber qué tipo de actividad física estás realizando, cuando la mayoría consumimos su contenido estando quietos.

Un representante de Netflix ha contestado al periodista de The Next Web, asegurando que están "continuamente probando maneras de dar a nuestros miembros una mejor experiencia". Al parecer, todo se trata de una "prueba":

"Esto fue parte de una prueba para ver cómo podemos mejorar la calidad de reproducción de vídeo cuando un miembro está en movimiento. Sólo algunas cuentas están en la prueba, y actualmente no tenemos planes para implementarlo".

Como vemos, ese sería el principal motivo por el cual sólo han solicitado este permiso a algunos usuarios. No queda claro cómo quiere utilizar Netflix esta información (quizás para almacenar en el buffer la mayor cantidad de datos y que no se corte la reproducción), y tendremos que esperar para saber si lo acaban implementando de manera oficial.