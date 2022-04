Por qué la gente está buscando en Google "Florida man" seguido de su fecha de cumpleaños

Haz la prueba: escribe "Florida Man" en Google u otro buscador, seguido de una fecha cualquiera y los resultados muy posiblemente arrojarán una serie de noticias extrañas sobre sucesos ocurridos en Florida en los que algún hombre estuvo involucrado.

Si no vives en Estados Unidos o no estas muy familiarizado con la cultura de ese país, es probable que eso de "Florida Man" no te suene de nada. De cualquier forma, es un meme que tiene muchos años y que se populariza cada cierto tiempo por un reto viral en Twitter.

Florida, el meme. Florida, la cruel realidad

La cuestión es que es un tema conocido que en Florida aparentemente suceden muchas cosas extrañas que constantemente terminan en las noticias, y los titulares de esas noticias suelen empezar con "Florida Man hizo alguna cosa".

Según un reportaje de CNN de 2019, hay varias teorías que podrían explicar este fenómeno. Por ejemplo, una es que las leyes de registros públicos de Florida permiten a los periodistas obtener información sobre arrestos de la policía de formas más fácil que en otros estados del país.

Otras hablan de simplemente la amplia y variada demografía del estado, o que incluso el clima pueden propiciar algunos sucesos extraños. Otra que no es un hecho de risa en lo absoluto, es que la salud mental es un gran problema en Florida, que ocupa el último lugar en EEUU en cuanto a financiación.

El reto de buscar "Florida Man" en Google seguido de alguna fecha ofrece resultados tan absurdos, que es difícil no verse tentado a probar. De hecho, la función de autocompletado tiende a sugerir el meme seguido de una fecha con solo escribir "Florida" de tanto que lo busca la gente. Tras un tuit de Quique Peinado, el reto ha captado nueva atención en España.

Haced esto. Es realmente DE LOCOS. pic.twitter.com/5sINToTWRq — Quique Peinado (@quiquepeinado) April 9, 2022

Lo que no te recomendamos es publicar innecesariamente tu fecha de cumpleaños en Twitter si no es información que compartas en otros lados, después de todo, es un dato relativamente sensible que puede usarse para ayudar a algún malintencionado a robar tus credenciales online.