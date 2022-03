Que gran parte de las fotos en Internet no tengan alt text es un problema para las personas ciegas: así lo arregla Microsoft Edge

Generalmente, las imágenes que vemos subidas en los distintos sitios web que visitamos a diario contienen una descripción de texto alternativo (alt text) necesaria para los lectores de pantalla, haciendo que aquellos que sufran de algún problema de visión puedan beneficiarse de las funciones de Texto a Voz. Sin embargo, según Microsoft, más de la mitad de las imágenes en web les falta este texto alternativo.

Los lectores de pantalla no pueden lidiar con una imagen que no tenga alt text, y Microsoft ha querido poner solución a ello a través de una nueva función que llega a Microsoft Edge. Y es que se aprovechan del machine learning para generar automáticamente este texto alternativo y que los lectores de pantalla no encuentren problemas a la hora de describir la imagen.

Una gran ayuda para aquellos que sufren de algún tipo de problema de visión

A través de una entrada en el blog oficial de Windows, Travis Leithead, director de programa en Microsoft, comenta los puntos destacados de esta función que llega a Edge.

"Cuando un lector de pantalla encuentra una imagen sin etiqueta, esa imagen puede ser procesada automáticamente por algoritmos de machine learning para describir la imagen en palabras y capturar cualquier texto que contenga".

Leithead explica que los algoritmos no son perfectos, y que la calidad de las descripciones variará en ocasiones, sin embargo, para usuarios que utilizan lectores de pantalla, será a veces mejor que no tener ningún contexto en absoluto.

Con esta función, Edge enviará las imágenes sin descripción a su API de Azure para su procesamiento. La API podrá crear texto en inglés, español, japonés, portugués, o chino simplificado, el cual luego será recopilado por los lectores de pantalla. Sin embargo, el navegador no podrá utilizar esta función para imágenes inferiores a 50 x 50 píxeles de resolución, imágenes muy grandes, o aquellas que han sido marcadas como decorativas, pornográficas, gore, o 'sexualmente sugestivas'.

Esta nueva característica llega de inmediato a Microsoft Edge para Windows, Mac, y Linux, dejando atrás de momento a plataformas como Android o iOS. Para acceder a la función basta con escribir en la barra de URL 'edge://settings/accessibility' y usar el Narrador de Windows u otra alternativa de lector de pantalla para navegar por la web.