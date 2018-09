Quién es Kristinn Hrafnsson, el sustituto de Julian Assange en WikiLeaks

Después de seis meses incomunicado y sin acceso a Internet en la embajada ecuatoriana de Londres, Julian Assange anunció ayer por la noche que dejaba su puesto como redactor jefe de WikiLeaks, pasándole el testigo a Kristinn Hrafnsson, que hasta hoy actuaba como portavoz del portal.

Kristinn Hrafnsson, a través de un comunicado emitido por la propia WikiLeaks a través de Twitter, ha afirmado que condena el trato que Julian Assange está recibiendo, pero agradece "la responsabilidad de asegurar la continuación del importante trabajado basado en los ideales de WikiLeaks". De momento, se desconoce si el cese como editor jefe de Assange será temporal o permanente.

ANNOUNCEMENT: Assange appoints Hrafnsson Editor-in-Chief after six months of effective incommunicado detention, remains publisher [background: https://t.co/2jOgvSu5bG] pic.twitter.com/0Fwvf3SrkL