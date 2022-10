Si reservas un viaje en Renfe con tu abono gratis no hay sitio. Si pagas sí, y hay una explicación

Los problemas de la web de Renfe son algo recurrente, a pesar de la inversión que el Estado realizó para su mejora hace un par de años. Aunque tenemos alternativas a esta página para comprar online billetes de tren, hay operaciones que necesitamos hacer dentro de Renfe.

Hoy un compañero nuestro de Webedia, Mario Arroyo, ha sido testigo de algo que podría parecer un problema de estos, pero resulta que no lo es, al intentar comprar un viaje en tren de media distancia.

Cuando quiere reservar su asiento a través del abono gratuito que tiene adquirido, la empresa indica que no hay asientos. Si busca el mismo trayecto sin ese abono y con la intención de pagar el billete, entonces sí.

Hola @Renfe @Inforenfe. Me gustaría saber por qué si intento formalizar con el ABONO GRATUITO de media distancia, TODOS los trenes están completos, pero si me gasto 26'45 euros ya NO están completos.



¿Si pagamos si viajamos, y si sale gratis no? ¿Alguna solución? pic.twitter.com/WHC93Yl2Ck