Los residentes de la zona de Casselton cuestionan la ubicación del centro de datos en tierras agrícolas de primera

El sitio seleccionado para el Harmony Energy Park ha suscitado algunas preocupaciones en la zona de Casselton (Dakota del Norte). En el encuentro con los representantes de la empresa celebrado el 1 de octubre de 2026, varias personas de la zona mostraron su preocupación por utilizar tierras de cultivo. Geronimo Power planea poner un centro de datos en un área al este de Casselton y al norte de Mapleton en el municipio rural de Harmony.

Caryn Weber explica que no se opone a los centros de datos, pero cuestiona la ubicación. “Es preocupante ver cómo se hormigonan tierras agrícolas de primera”, dice en el Bondegard Cafe.

Los temas que preocupaban a los residentes de Dakota del Norte eran los de ruido y los de consumo de agua. También se planteaban los precios de la luz y la reducción de tierras agrícolas. En Casselton, los representantes de Geronimo distribuyeron material explicativo de sus planes y sus razones de construir en Harmony.

La infraestructura prevista para el centro de datos

Una de ellas es que hay infraestructuras de energía y gas existentes y previstas en la zona. En el proyecto prevén un suministro de electricidad inicial de hasta 540 megavatios.

En la zona hay una subestación (Bison) y además están construyendo un parque solar asociado. Además, están previstos sistemas de almacenamiento (con baterías) y una conexión de gas (desde el oeste de Dakota del Norte).

También Samantha Burchill, estudiante de la Universidad Estatal de Dakota del Norte (cuyos padres viven cerca de la zona propuesta), planteó su preocupación por el hecho de que sea en una zona rural. Ella misma ha ido a conocer el centro de datos que está construyendo Applied Digital en la zona cercana a Harwood (al norte de Fargo). Le pareció “muy deprimente”.

El debate en las instituciones

El Instituto Challey de la Universidad Estatal de Dakota del Norte anunció un debate sobre la economía de la IA en el Memorial Union de Fargo. Entre los invitados estaban el responsable estatal de Agricultura, Doug Goehring, y el presidente y consejero delegado de Cass County Electric Coop, Paul Matthys.

Goehring (del Partido Republicano) tiene como rival electoral al demócrata Vern Thompson, que ha hecho de los centros de datos uno de los temas de su campaña.

Al encuentro asistieron más de 200 personas, según un representante de Geronimo. Desde la empresa defienden que quieren responder a las prioridades locales. Esperan crear empleo, recaudación fiscal y dar dinamismo a los negocios de la zona.

Imágenes | Expedia con edición y Xataka