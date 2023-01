Las respuestas de este rival de ChatGPT ya lo señalan como aspirante al trono de las IAs conversacionales: así es 'Claude'

Hace una semana, te hablábamos de uno de los primeros rivales que le habían surgido al popular ChatGPT, una solución open source de difícil manejo denominada PaLM + RLHF. Pero parece haber una propuesta muchísimo más avanzada y lista para disputarle el liderazgo a la IA de OpenAI.

Y, a pesar de que actualmente está en fase de prelanzamiento (lo cual significa que los usuarios aún no pueden registrarse y usarlo libremente), ya empiezan a circular ejemplos de las respuestas que genera. Y, según muchos usuarios de las redes sociales, estaríamos ante una IA capaz de estar a la altura de ChatGPT... e incluso de superarlo.

Su nombre es 'Claude', y ha sido desarrollado por AnthropicAI, la compañía fundada hace año y medio por Dario Amodei, exvicepresidente de investigación de OpenAI (compañía desarrolladora, a su vez, de ChatGPT, GPT-3 y DALL-E 2). Cuando la empresa se presentó al mundo, lo hizo con 124 millones de dólares bajo el brazo, aportados por (entre otros) Jaan Tallinn, creador de Kazaa y de Skype que, en los últimos años, se había destacado por respaldar proyectos dirigidos a protegernos de los peligros de la inteligencia artificial.

Artsiom Sanakoyeu, investigador científico de Meta experto en visión computerizada, ha definido a Claude como "el nuevo competidor de ChatGPT" y ha puesto un ejemplo en el que aquel ya ofrece mejores resultados que el popular dueño del trono de la IA conversacional. La consulta en cuestión es la siguiente:

Side-by-side comparison: @OpenAI's ChatGPT vs. @AnthropicAI's Claude



Each model is asked to compare itself to the machine from Stanisław Lem's "The Cyberiad" (1965) that can create any object whose name begins with "n": pic.twitter.com/RbJggu3sBN