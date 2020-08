Sabes que el 2020 no puede ser más raro cuando 4chan prohíbe publicar imágenes de una nueva película de Netflix

Una nueva producción de Netflix está generando muchos titulares y comentarios, y no precisamente positivos. Se trata de 'Cuties', una película que tiene como protagonistas a un grupo de niñas de 11 años fascinadas con el twerking.

El film ha recibido fuertes críticas en las redes sociales, y se le acusa de mostrar un mensaje claramente pedófilo. De hecho el hashtag #NetflixPedofilia se convirtió en trending topic esta semana.

Por si fuera poco, una petición en change.org actualmente ya acumula más de 136.000 firmas (la meta es conseguir 150.000), y solicita a Netflix que elimine esta película al ser "repugnante por sexualizar a niñas de 11 años".

"No hay necesidad de este tipo de contenido en ese grupo de edad, especialmente cuando el tráfico sexual y la pedofilia son tan desenfrenados! No hay excusa, este es un contenido peligroso".

Netflix de momento no ha respondido a la petición de eliminar la película, pero hace unas horas pidieron disculpas por haber utilizado un póster promocional "inapropiado", que podemos ver bajo estas líneas:

Maïmouna Doucouré, directora de la película, también ha sido objetivo de duras críticas y ataques en Internet. Tanto, que ha decidido eliminar su perfil en Twitter (@mu_moon_a). Vemos como algunos usuarios la llaman "cobarde" y piden a Netflix que elimine la película:

Maimouna Doucouré (@mu_moon_a) knows she's guilty, the coward rushly delete her Twitter handle that I checked few hours ago. You @netflix you better delete this shit. There's lots chaos in the world already, you should use your influence to reduce it instead of adding to it MF. — Habib Korede (@HabibKorede) August 20, 2020

Otros incluso aseguran que han cancelado su suscripción al servicio y no piensan renovarlo:

Well it seems that Maimouna Doucouré has vanished form twitter now, so netflix linking her is pointless. I've deleted my Netflix subscription won't be renewing it. This movie is a giant leap to far, remove it. — Shane O ' Sullivan 🇮🇪 (@Shaneillustrate) August 20, 2020

4chan prohíbe compartir imágenes de 'Cuties'

Si por algo es popular 4chan es por ser un foro que ofrece anonimato y que en muchas ocasiones ha sido protagonista de todo tipo de polémicas. Esta apuesta por el anonimato posibilita que a veces se comparta contenido cuestionable (delitos, ciber-ataques o filtración de datos personales).

Son habituales las críticas al tablero /pol/ (Politically Incorrect) por ser predominantemente racista y sexista, y muchas de sus publicaciones apoyan abiertamente a la extrema derecha.

Por este motivo, sorprende que una entrada en este mismo tablero advierta que "no se publique ninguna imagen de esta película que sexualice a los niños. Cualquiera que publique imágenes o vídeos que sexualicen a los niños recibirá un ban permanente". El mensaje acaba con un ataque directo a Netflix:

"Netflix puede permitir esta mierda, 4chan no".

En plataformas como Reddit o Twitter se ha hecho viral la captura que muestra este mensaje publicado por un moderador de 4chan, sorprendiéndose de que esta web tan polémica prohíba un contenido creado por Netflix.

2020 pic.twitter.com/twCELhyfaV — HO (@HurtfulOnions) August 20, 2020

Netflix has crossed a line even 4chan won't allow. When Anon has the moral high ground, you know someone's fucked up majorly. — Tel.OS (40 day wait.exe) (@Telos786) August 20, 2020

Ha habido otros hilos en 4chan en los que se critica esta película. En uno de ellos, un usuario preguntó abiertamente si este film "trata sobre explorar la feminidad o es pedofilia", recibiendo muchas respuestas en las que se vuelve a atacar al film.

Nos hemos puesto en contacto con 4chan para saber si realmente existe una prohibición en la plataforma que impida compartir imágenes de esta nueva producción de Netflix, y actualizaremos esta entrada cuando obtengamos respuesta.