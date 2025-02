La secretaria de Steve Jobs llegó a tarde al trabajo por culpa de su coche, y él le dio las llaves de un Jaguar

Quedar a las cinco y que tu cita llegue a las siete. Este retraso puede que te saque de tus casillas siempre porque odias que te hagan esperar. Pues esto mismo le ocurría al propio fundador de Apple, Steve Jobs, que odiaba si alguien se retrasaba. Le daba igual si alguien no había llegado para comenzar con su agenda. Por esta "manía" salió realmente beneficiada su secretaria.

Ya sabemos que Steve Jobs era una persona peculiar y que detrás de su figura se puede encontrar una gran cantidad de historias diferentes. Muchas de ellas están en su bibliografía, pero otras las conocemos por terceras personas. Por ejemplo, Ron Givens, exdirector de calidad de Apple.

Steve Jobs no dudó en eliminar 'el problema' de los retrasos

Givens estuvo en Apple bastante tiempo y esto le hizo relacionarse con Steve Jobs durante muchos años antes de su muerte. Es por ello que fue testigo de una rocambolesca historia que tuvo Steve Jobs con su propia secretaria y que relató a través de Wral News.

En esta historia se relata como la secretaria de Steve Jobs, de la que no recuerda su nombre, llegó tarde a la oficina. Steve Jobs la esperaba a su llegada, y la realidad es que cualquier persona podría haber comenzado a temblar tras saber que la personalidad de Steve Jobs no entraba dentro de la 'normalidad'. Es decir, que podríamos haber pensado que la iba a despedir en el mismo momneto que entró a la oficina.

Pero no fue así. Le preguntó qué había ocurrido para llegar tarde, y la secretaria no tuvo problemas en informar que su coche no arrancaba y por ello tuvo complicado llegar a la oficina. La situación se quedó ahí (sin despedirla) hasta que al tiempo Steve Jobs le entregó las llaves de un coche a la secretaria.

"Toma, para que no llegues tarde nunca más". Con estas palabras, Jobs le entregó las llaves de un Jaguar de la época para que no tuviera excusa para llegar tarde a su puesto de trabajo. La verdad es que era un gran regalo, y ya quisiéramos que eso nos ocurriera si llegásemos tarde a algún sitio.

Con estas historias que van surgiendo podemos que Steve Jobs era más "humano" de lo que pensamos. Hemos hablado mucho de lo estricto que era y de la cultura laboral que trataba de imponer. Pero también vemos gestos como estos que no son usuales en nuestro alrededor y que demuestra que era un "buen líder".

Lógicamente, este gesto lo tuvo también porque vio un gran valor en la figura de su secretaria, y es por ello que quería mantenerla con motivación para seguir progresando en la innovación de la empresa. Todo esto quitando terceros problemas que se podían presentar, como en este caso que el coche no funcionara.

