Si quieres saber si eres como Steve Jobs, es sencillo: el tercer hombre más rico del mundo explica qué hizo grande a su mejor amigo

Larry Ellison es ahora uno de los hombres más ricos del mundo (como la lista fluctúa, hace unos días estaba en cuarta posición y hoy, de acuerdo con Forbes, están en la tercera, tras Elon Musk que no para de enriquecerse desde que va a ser asesor del gobierno de Donald Trump; y de Jeff Bezos). El hombre, también conocido por su obsesión por mantenerse joven, ha sido un gran amigo de Steve Jobs.

Hoy vamos a recuperar aquella intervención en un encuentro que organizó The Wall Street Journal donde hablaba de las características que definían mejor al genio impulsor de los inventos de Apple y qué es lo que le hizo grande. Y comparte varias anécdotas de Jobs que hizo reír a sus interlocutores.

Según Ellison, ex CEO de Oracle y dede este año su director de tecnología y presidente ejecutivo, “Steve fue mi mejor amigo durante unos 25 años. Éramos vecinos en Woodside". Y con esto, Ellison compartió anécdotas de Jobs que hacen comprender mejor su personalidad.

La anécdota de Toy Story

Otra anécdota que comparte es que muchas veces Jobs invitaba a Ellison a su casa pero Larry le decía que no pensaba ir si le obligaba a ver de nuevo la película de Toy Story. Y afirma que llegó a ver 73 versiones diferentes de Toy Story. Un día, contaba Ellison que le dijo: "ahora sé que la nueva versión es un 4% mejor que la que vi la semana pasada, pero no voy a verla esta vez".

No hay que olvidar que Steve Jobs compró la División de Computación de Lucasfilm en 1986 y creó Pixar, un estudio independiente, el cual se encargó de la producción de Toy Story. La historia de los juguetes de Andy fue el primer largometraje de Pixar, además de la primera cinta animada completamente con efectos digitales en la historia del cine.

A la negativa de Ellison a volver a ver Toy Story, la respuesta de Jobs fue: ‘Larry, no te vas a creer lo diferentes que se ven las sombras’. Este ejemplo que da el ahora ex CEO de Oracle es para demostrar que Jobs no paró hasta que la versión final estuvo perfecta. "Y luego, una vez que estuvo perfecto, pasó al siguiente problema".

Obsesionarse hasta la perfección

Larry cree que obsesionarse con un producto hasta que fuera perfecto fue una parte importante de lo que hizo grande a Steve Jobs: “Si quieres saber si eres como Steve Jobs, es muy simple". Y aclara que:

"No puedes pensar en nada más que en problemas serios en el trabajo. Eso es todo lo que puedes hacer, y te obsesionas con eso hasta que lo resuelves. Y luego pasas a lo siguiente. Y te obsesionas con eso hasta que lo resuelves… Si tienes ese tipo de obsesión combinada con la estética de Picasso y la inventiva de Edison, entonces eres el próximo Steve Jobs”.

En el vídeo, puedes ver esta información a partir del minuto 3,10. Además, añade Ellison que: “Apple se convirtió en la empresa más valiosa del planeta y ni siquiera era uno de los objetivos de Steve. No estaba tratando de ser rico. No estaba tratando de ser famoso. No estaba tratando de ser poderoso. Estaba obsesionado con el proceso creativo y con construir algo hermoso”.

