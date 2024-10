La Seguridad Social está subastando viviendas y coches desde los 5.500 euros: una forma de ahorrarte mucho dinero

La Seguridad Social, al igual que ocurre con la Agencia Tributaria, en muchas ocasiones se tiene que ver obligada a cobrarse las deudas que contraen los ciudadanos embargando sus bienes. Pero lógicamente la administración no puede hacer mucho con estos pisos que pasan a su titularidad. La única vía de conseguir el dinero que necesitan es subastarlos

De esta manera, el ente público ha puesto en marcha una nueva subasta de pisos y casas que han sido embargados. Obviamente, la gran ventaja que tiene de comprar estas viviendas es que el precio fijado está por debajo del precio de mercado, haciendo que sean un auténtico caramelo para cualquier persona que busque una vivienda o tenga un objetivo de inversión.

Seguridad Social cuenta con una serie de pisos que subasta por poco dinero

En estas nuevas subastas se ha podido ver que las viviendas pueden comenzar por solo 5.300 euros, siendo una auténtica joya a la que poca gente puede decir que no. El objetivo es claro: la Seguridad Social no quiere ningún inmueble, sino que busca tener liquidez para poder suplir las deudas que han contraído los embargados para ajustar sus cuentas internas.

El hecho de optar por este sistema, además de conseguir precios mucho más asequibles, podemos tener también una subasta completamente transparente. Esto quiere decir que se realiza a través de una plataforma online que permite a todos los participantes tener la misma oportunidad.

Para acceder a todas estas subastas hay una web específica donde encontramos la posibilidad de filtrar todas las viviendas por diferentes categorías como por ejemplo provincia. A través de esta web se va a tener que depositar un depósito de garantía que posteriormente se deducirá del precio final de la compra.

Hay que tener en cuenta que estos inmuebles no son perfectos, más viendo el precio que tiene. Esto se traduce en que muchos necesitan de reformas para poder vivir en ellos de manera cómoda. Además de esto, el precio no integra los gastos de notaría, el registro o la gestoría.

Hay que ser rápidos. Las subastas no son eternas y en pocos días es posible que se esté subastando la vivienda. De esta manera, es importante ir visitando cada poco tiempo la web con el objetivo de ver las novedades que se vayan agregando. Y es que entre un día y otro puedas encontrar un chollo cerca de ti que no habías visto antes. Además, es importante observar si la propiedad cuenta con alguna carga o no.

Imágenes | Alexandra Gorn

En Genbeta | Hacienda tiene una web con las casas y pisos que subasta. Puedes ahorrar mucho dinero