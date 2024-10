Spotify tiene un problema: hay miles de álbumes falsos cada mes, y los artistas reales no pueden eliminarlos de sus perfiles

Hace unas semanas contamos una historia tremenda. Un músico desconocido se había convertido en millonario en muy poco tiempo a través de plataformas de streaming de música como Spotify. Por supuesto, luego se supo que de músico tenía poco, y que dominaba mejor la creación de bots lanzando temas generados por IA sin parar. El caso abrió un debate paralelo que lleva años en tierra de nadie, el de los artistas “fake” que nos encontramos en la plataforma. El último caso abre un nuevo melón: los álbumes falsos en perfiles de artistas reales.

La noticia. Contaba ArsTechnica hace unos días que están siendo tiempos complicados para Spotify. ¿La razón? Varios fans, no los propios servicios o herramientas de seguridad de la plataforma, habían detectado que en las páginas de sus grupos favoritos había álbumes completos que no eran de la banda en cuestión.

Dicho de otra forma, se estaban colando miles de discos falsos en la plataforma, ganando tracción en los perfiles de grupos con nombre. Para colmo, las bandas que lo habían denunciado veían que el servicio de streaming no había sido capaz de eliminarlos. ¿Qué demonios estaba pasando?

El modus operandi. Al parecer, los álbumes, creados por sellos ficticios, aparecieron en las páginas de artistas reales y confundieron en un principio a los oyentes, quienes pensaron que se trataba de nuevos lanzamientos de sus bandas favoritas. No era así, por supuesto. El problema fue señalado en primer lugar por un fan de la banda de rock psicodélico Gong, quien detectó un álbum falso titulado Gong en la página oficial del grupo en Spotify.

El disco, al parecer, dejaba mucho que desear, ya que presentaba música electrónica genérica y un diseño de portada que no correspondía para nada con el estilo característico de la banda. El fan se dirigió directamente el grupo, y Dave Sturt, miembro de Gong, confirmó que estaban ante un álbum falso.

No lo puedo eliminar. Desde entonces hasta hace unos días, todos los intentos de la banda por eliminar el álbum han sido en vano. No hay manera, el álbum sigue online junto a otros cientos de discos subidos por sellos inexistentes como Beat Street Music o Ancient Lake Records.

Según el ex empleado de Spotify, Glenn McDonald, quien analizó los datos de estos lanzamientos, decenas de sellos falsos subieron más de mil álbumes en cuestión de días. Beat Street Music, que no tiene presencia en la web y lanzó el álbum falso de Gong, subió 240 álbumes basura hasta el pasado viernes. De manera similar, Ancient Lake Records subió 471 álbumes. Y Gupta Music agregó 483 solo unos días antes, junto con 600 álbumes basura de Future Jazz Records subidos entre el 30 de septiembre y el 8 de octubre.

No es lo que parece. Según McDonald, que trabajaba en el área de datos y seguridad de la plataforma, todos estos álbumes no parecían estar dirigidos específicamente a artistas populares. Más bien, se subía música genérica bajo una amplia gama de nombres de artistas de una sola palabra. Sin embargo, al usar dicha táctica, algunos de estos álbumes falsos fueron a parar a páginas de artistas reales, como el propio Gong, o la banda de rock experimental Swans y las bandas de rock inglesas Asia y Yes. De ser así, el problema es de Spotify.

"Dada la escala de la producción y la aleatoriedad de los nombres, supongo que los propietarios de este material ni siquiera tenían la intención de que terminara en perfiles de artistas existentes", dijo McDonald a Ars. "Si solo enviaron material con nombres de artistas, no identificaciones, entonces es problema del servicio de streaming hacer coincidir esos nombres con los perfiles y, por tanto, es culpa del servicio de transmisión por no darse cuenta de que no son de los verdaderos Yes, Asia, Gong, Swans, etc.".

Cómo funciona el fraude en la plataforma. El experto contaba que, normalmente, el fraude en las plataformas de música, como la subida de álbumes falsos, busca generar microtransacciones a gran escala, lo que podría ser lucrativo si no se detecta.

¿El problema? Cuanto más "se acercan" a las grandes bandas, más fácil será detectar el fraude. Además, por regla general la calidad de estos álbumes es baja, con nombres genéricos y diseños repetitivos, lo que debería facilitar su detección. Claro, en el caso que nos ocupa, Spotify aparentemente no ha logrado controlar este tipo de fraude de manera efectiva.

Qué dice la plataforma. La compañía afirma estar investigando el problema y prometió eliminar los álbumes falsos, aunque el proceso podría llevar tiempo. Spotify subraya que toma medidas contra cualquier actor malintencionado que intenta manipular el sistema, como eliminar conteos de reproducciones y retener regalías cuando ven algo extraño.

Así todo, artistas afectados como Gong critican la falta de herramientas claras (o mucho más claras) para denunciar álbumes fraudulentos, lo que deja a los fans y músicos frustrados por la lenta respuesta de la plataforma. Según Sturt, de Gong, el fraude no solo afecta las ganancias de los artistas, sino también su visibilidad.

De hecho, la banda ha recomendado a los fans que busquen información sobre sus lanzamientos directamente en su sitio web, en lugar de confiar en plataformas de streaming. Un mal negocio para todos.

Imagen | Dall-E 3 Genbeta

