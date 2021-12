Las startups españolas han conseguido recaudar 2.600 millones de euros en 9 meses (el triple que en todo 2020): un resumen a este año

Hoy se presenta el informe The State for European Tech de Atomico (hecho junto con Slush), del que ya se han hecho públicas diferentes datos que traen buenas noticias a las startups españolas: han superado a las suizas en cuanto a dinero recaudado en los primeros nueve meses de 2021, pasa a ser el sexto país europeos en atractivo para la inversión y ha superado con creces a las cifras de 2020.

Concretamente, las startups españolas han logrado 2.600 millones de euros en su conjunto entre enero y septiembre. Esta cifra es el triple de lo conseguido en todo 2020. En general, este informe muestra un gran año para las empresas europeas donde el Reino Unido sigue teniendo las startups más atractivas en el continente. El informe calcula que para 2021 se superarán los 120.000 millones de dólares en inversión en toda Europa, casi el triple de las cifras de 2020.

