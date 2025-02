"Tengo hoy a toda la plantilla de baja": esta emprendedora de Madrid comparte en TikTok su frustración por cómo funciona el sistema

Muchas son las veces que hemos visto que es común usar las redes sociales como TikTok para compartir frustraciones laborales. En esta ocasión tenemos un vídeo viral de una empresaria de un pequeño negocio en Valdemoro, Madrid, que ha compartido la gran frustración que siente: están todas sus empleadas de baja al mismo tiempo y siente que los impuestos y seguros la ahogan.

La mujer, de nombre Ruxandra, tiene una clínica estética, lleva 15 años como emprendedora y afirma que en su negocio se necesitan a tres personas en cada turno y se encuentra a ella sola para todo el trabajo y la atención a sus clientes. Parece ser que lleva tiempo arrastrando bajas de empleados y hace dos días usó esta red social para compartir su agotamiento: "tengo a toda la plantilla de baja médica".

Paga cuatro seguros sociales, es la directora de la clínica estética avanzada y dice que las bajas muchas veces son " de un año o de varios meses". En diciembre tenía a tres personas de baja y ahora a cuatro, a toda la plantilla. Ella dice que no culpa a nadie y que no quiere juzgar a nadie pero el debate está más que servido. Está siendo intenso en los comentarios y también interesante. De todos modos, es importante adelante que ella no quiere criticar a sus trabajadoras y respeta que estén enfermas, pero sí le agota el sistema que existe que siente que ahoga a los pequeños empresarios.

Los argumentos de los trabajadores

Hay comentarios para todos los gustos. Por un lado, trabajadores que cuestionan por qué las personas están de baja, si tienen unas buenas condiciones laborales. "Cuando en una empresa hay demasiadas muchas bajas suele ser consecuencia de mal ambiente, sobrecarga y explotación", dice una persona.

Hay quien recuerda que las bajas la firman los médicos y es un derecho del trabajador y otros que cuando una persona está muy contenta en su empresa se esfuerza mucho porque todo salga adelante y tratan de pedir las mínimas bajas posibles.

Ella niega rotundamente en otro vídeo estas acusaciones, ya que dice que considera que la gente "se tiene que sentir a gusto donde está" y que simplemente dos estaban enfermas de gripe y eso se suma a otras dos de bajas de largo plazo y cuenta que tiene a sus trabajadoras con contratos indefinidos de jornada completa.

Ella recuerda que los empresarios conscientes deben cuidar a su plantilla porque es mejor para sus empresas y el negocio en general: "sabes que nadie te va a aguantar en un ambiente malo", explica y que también para ella y su bienestar porque comparte cada día ocho horas con sus empleadas y lo importante es tener un ambiente bueno entre todas. Al mismo tiempo, recuerda que sus empleadas no la están intentando dañar, simplemente están enfermas.

Y dice que puede pasar en cualquier empresa que no solo el jefe lleve el mal ambiente sino que cada persona tiene sus problemas propios y cualquier puede llevar problemas al espacio de trabajo y no solo quien gestiona.

Los empresarios dicen estar cansados de vagos

Por otro lado, hay autónomos y empresarios que están totalmente de acuerdo con su frustración. Uno dice que se hartó hace tiempo de "alimentar vagos" y que despidió a sus dos empleados y otros le recomiendan ciertas acciones que la ayuden a deshacerse de este grupo de trabajadores. Otra gente dice que básicamente alquile su local a personas autónomas y no contrate a nadie.

Hay alguien que tiene un plan: "los autónomos deberíamos crear un fichero de malos trabajadores, a nivel nacional. Así antes de contratar a alguien, poder ver dónde ha trabajado, qué bajas a tenido o por qué lo han despedido".

"Las bajas son reales"

Ruxandra, la jefa del negocio, publicó otro vídeo agradeciendo los mensajes y leyendo que otras personas compartieran sus experiencias para ver que no está sola en su frustración, mientras quiso destacar que ella no va contra sus trabajadores ni los trabajadores en general. Dice que ella da por hecho que las bajas son reales y que habla con la plantilla.

Lo que más le afecta, dice, es cómo está montado el sistema: "El sistema nos está ahogando porque yo no puedo pagar seguros sociales de alguien que no me trabaja, no puedo mantener 18 meses unos gastos de alguien que no produce nada, y no es culpa del trabajador".

