Ante trabajos con condiciones malas, los hombres de la Gen Z deciden apostar sus sueldos en juego online. No está yendo nada bien

Igual que gente como Amadeo Llados han logrado convencer a un amplio séquito de hombres (casi su mayoría son chicos), sobre todo jóvenes, del mundo, de que siguiendo sus consejos pueden acabar siendo millonarios (y para ello, primero se gastan miles de euros en sus mentorías, aunque ya hay muchísimas alertas de que no es más que una gran estafa piramidal), hay otros mundos que están logrando captar la atención de los hombres de la Gen Z deseosos de tener mucho dinero en un contexto en el que el mercado laboral no da para ello y la juventud vive en una eterna frustración porque incluso es complicado pagar el alquiler.

Una nueva tendencia que también resulta alarmante es la de chavales gastando su dinero en apuestas online y en muchas ocasiones perdiendo su dinero. En algunas ganan, claramente, lo que motiva a otros a seguir sus pasos. Lo que explican quienes estudian este fenómeno es que la mayoría de los que participan de esto son chicos en sus 20 y algo años.

Está pasando mucho en Estados Unidos, pero también fuera de allí, de hecho ya veremos cómo gente famosa promovió iniciativas similares en España pero la legislación aquí regula este tipo de estafas.

Perder 250.000 dólares en directo

El tema es que logran enganchar a mucha gente porque parece funcionar de una forma extraordinaria. Por ejemplo, el usuario, @tizmtv_ como indica su nombre en Instagram, se grabó convirtiendo 1.000 dólares en 256.000 en unos días. Además calculaba a no muy largo plazo una cifra muchísimo mayor. Luego, se grabó un vídeo desde un coche, perdiendo todo el dinero, al noveno día de arrancar su "hazaña".

Esa pérdida gigante apostando en una app online desde el asiento de conductor en su coche no parece haber desmotivado a la gente. Ese vídeo tiene más de 4.000 "me gusta", su perfil tiene muchos nuevos seguidores y muchos dicen que les ha inspirado. Si es cierto lo que comenta, o solo son parte del sistema de estafa a otros está por verse. Lo que ellos presumen es "jugarse su sueldo" tanto que incluso una de esas cuentas que ha ganado popularidad se llama precisamente así.

En el caso de Amadeo Llados, mucho se analiza- por parte de otros perfiles que quieren alertar a los jóvenes de sus consecuencias- , de cómo sus seguidores están orgullosos, y lo hablan públicamente, de gastar todo su dinero mensual sin poder llegar a fin de mes con tal de "invertir" en las mentorías de su gurú. Y en estas apuestas online también la idea es dejar todo el sueldo mensual.

El líder del movimiento de Llados que tiene demandas por estafa constantemente convence a sus seguidores de que gastar todo el sueldo está bien porque a largo plazo llegará la prosperidad (hay hombres viviendo en tiendas de campaña en la calle mientras presumen de gastar todo su dinero en las mentorías de Llados).

Aquí parecen seguir la misma estrategia: convencer de que no pasa gastar todo el sueldo de un mes porque es una apuesta real a una vida próspera de mucho dinero. Y por eso algunos se muestra perdiendo cientos de miles de euros en directo, porque no es más que un sacrificio más hacia esas promesas de llegar a ser millonario. Como recuerda Fortune, la mayoría de estos videos siguen el mismo patrón de doble o nada.

No es solo una tendencia de redes: las apuestas online atraen a los hombres de la Gen Z

Por su parte, desde El País recuerdan que la categoría de ETF o fondos cotizados generadores de ingresos captó uno de cada seis dólares destinados a ETF de renta variable en 2025, y viendo redes sociales se ve que tienen muchísima atención.

Fortune muestra que esto es más que una simple tendencia de TikTok o de Instagram ya que hay estudios, como uno realizado en el Reino Unido que afirma que la Generación Z, y específicamente su cohorte masculina, lidera la participación en juegos de azar y apuestas deportivas. Pero los expertos advierten que la "efímera sensación de control" es precisamente lo que los hace volver a por más, a menudo con devastadoras consecuencias financieras y emocionales.

El profesor Chris Hand, de la Kingston Business School, afirma que la búsqueda de la Generación Z de una solución rápida para sus finanzas es un reflejo de esta generación, los cambios en el mercado del juego y las redes sociales. "Los datos del Reino Unido sugieren que los hombres de entre 25 y 34 años tienen las tasas más altas de participación en el juego" y afirma que Estados Unidos muestra un patrón similar.

En España ya vimos una estafa promovida por influencers una temporada, aunque con cifras mucho más pequeñas, aunque las implicaciones legales pueden ser altas, como ya explicó un abogado en un reportaje para Genbeta.

Al mismo tiempo, en diversos países del mundo, los expertos alertan de que los graduados hombres de la Generación Z tienen más probabilidades que las mujeres de ser económicamente inactivos. No es por falta de oportunidades como tal, sino que no buscan trabajo activamente.

