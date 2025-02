Tres adolescentes cometieron en España el mayor fraude contra Amazon de Europa. La política de devoluciones lo puso en bandeja

Tres hombres de 22 años y residentes en Mallorca fueron los protagonistas entre 2017 y 2019 de la mayor estafa a Amazon conocida en Europa. Hace ahora un par de años, fueron condenados a un año de cárcel y a pagar 1.080 euros al gigante minorista. Además de la multa, llegaron a un acuerdo por delito de estafa, y tuvieron que devolver la cantidad obtenida ilegalmente: 350.000 euros.

Los tres jóvenes aceptaron esa pena en la Audiencia Provincial de Palma, tras haber solicitado previamente la Fiscalía dos años de cárcel. Parte del dinero devuelto fue en bitcoins y el juzgado decidió cambiar las criptomonedas a euros cuanto antes por si cayera su valor. No podían prever que el bitcoin no dejaría de crecer en estos tiempos.

La Policía intervino miles de euros en bitcoins distribuidos en numerosas carteras virtuales y casas de cambio, además de otras monedas virtuales. Es curioso que, según informaron algunos medios, uno de estos jóvenes estafadores incluso llegó a ofrecer ayuda Amazon trabajar con ellos y ayudarles a hacer frente a sus problemas de seguridad.

Cómo estafaban a Amazon

La forma de estafar a Amazon era curiosa. El plan que llevaban a cabo era el siguiente: publicaban productos sacados de Amazon en Wallapop y otras páginas de compraventa similares. Si alguien quería ese producto, lo compraban en Amazon y lo enviaban al domicilio del comprador.

Luego, solicitaban devolver el producto a Amazon. Hacían esa petición online y desde Correos enviaban de vuelta un paquete. Pero ese paquete, con el código de barras que ofrece Amazon cuando sus clientes quieren devolver un producto, llevaba otros objetos mucho más baratos: bolígrafos, canicas...o lo que fuera para darle a las cajas un peso similar al producto original.

En el mencionado periodo, lo hicieron más de 200 veces según las informaciones que se hicieron públicas. Hay que tener en cuenta que una de las grandes ventajas de Amazon a la hora de devolver un producto es que, generalmente, no suelen poner demasiadas pegas, permitiendo a los clientes hacer una devolución o recibir el dinero de vuelta en caso de algún problema. Ocurre lo mismo con las reclamaciones en garantía.

No han sido los únicos en hacer algo así de grande

La política de devolución de Amazon ha valido para que otros grupos quisieran aprovecharse de forma similar. Así fue el caso de de la detención de 25 jóvenes que llegaron a hacerse con casi medio millón de euros a través de la compra de dispositivos electrónicos de alta gama. Estos otros individuos se dedicaban a comprar móviles y demás productos en la web del gigante de compras, y después comenzaban un proceso de devolución en el que finalmente se quedaban con el producto y con el dinero, vendiéndolo a posteriori.

En noviembre de 2023 conocimos un caso similar de manos del Artemis Refund Group (conocido como ARG, sus siglas), un grupo de estafadores que operaba en Estados Unidos y que logró estafar más de 650.000 dólares mediante su actividad delictiva.

La mecánica era algo distinta a los casos anteriormente expuestos, pues lo que hacía ARG era explicar a compradores independientes de Amazon cómo devolver algo a la compañía para recibir un reembolso, pero quedándose el artículo a devolver. Explicaban a los usuarios el tipo de excusa que tenían que esgrimir para que Amazon asumiera que se había producido un problema en la devolución, y que el producto a devolver no había llegado por un problema ajeno a la persona, culpando por ejemplo a la empresa de mensajería.

Que el entramado funcionara, sin embargo, no era algo sencillo, pues había actores operando en toda la cadena del proceso, desde proveedores con información como etiquetas identificatorias con capacidad para engañar a Amazon, hasta captadores que contactaban con los dueños de los bienes adquiridos. Finalmente, la forma de ganar dinero era pedir una comisión del 20% a los usuarios de Amazon que lograban cometer el engaño. De esta forma, el dueño de un smartphone de 600 dólares se quedaba con el terminal y 480 dólares, pagando 120 a ARG por las gestiones.

