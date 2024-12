Bitcoin ha superado por primera vez los 100.000 dólares sin causar sorpresa. Indica que va por el buen camino

Por primera vez en su historia, el Bitcoin ha pasado una barrera psicológica importante para cualquier inversor: la de los 100.000 dólares. Un crecimiento espectacular si echamos la vista atrás, ya que prácticamente ha duplicado el valor que tenía solo hace dos meses.

Hay muchas personas que todavía no confían del todo en Bitcoin y que pronostican que no saldrá para nada bien. Pero al final su capitalización bursátil no está dando la razón a este grupo de personas, ya que poco a poco pasa de una curiosidad tecnológica hacia un activo financiero consolidado que se enfrenta a los gigantes tecnológicos.

El Bitcoin ya se consolida como un activo financiero

Tal y como recogen los compañeros de Xataka, los datos no dejan indiferente a nadie con respecto a Bitcoin. Con un 46% de crecimiento mensual, 90.000 millones en volumen diario y 19,79 millones de monedas emitidas, es el historial de esta moneda virtual que ha tenido sus altibajos como cualquier otro producto financiero.

Debemos tener en cuenta que en 2010, cuando comenzó a surgir esta 'idea loca' de moneda virtual, el valor era de 0,23 dólares. Unas cifras que comenzaron a despegar hasta llegar a finales de 2024 con un valor de 102.000 dólares aproximadamente. Un recorrido de catorce años que sin duda no deja indiferente a nadie.

En lo que respecta al resto de activos financieros como las acciones de Apple, Nvidia o incluso el propio oro, Bitcoin se ubica en un séptimo lugar en capitalización de mercado. Si bien, hay que tener en cuenta que esta criptomoneda, al igual que otras, va a contar con una alta volatilidad siempre.

Si bien, al pasar esta barrera psicológica el mundo crypto se ha mantenido "tranquilo". Es decir, se ha tomado con mucha normalidad el hecho de pasar esta cifra titánica, algo que indica una muy buena señal puesto que ya se está normalizando el Bitcoin en nuestro entorno.

Las razones que han potenciado este hito radica en la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos al mostrarse favorable a potenciar el uso de Bitcoin y a apostar por una regulación favorable. Y es que precisamente en los últimos días ha prometido que convertirá a Estados Unidos en "la capital criptográfica del planeta" para tener una gran reserva del Bitcoin. Además, nominó a Paul Atkins, copresidente de Token, para dirigir la Comisión de Bolsa y Valores.

Al final todos estos son los ingredientes para que la gente confíe en Bitcoin ya que Estados Unidos no va a parar de darles guiños con el objetivo de darle más alas que permita seguir este crecimiento acercándose a la capitalización de grandes compañías estadounidenses.

Imágenes | Kanchanara

