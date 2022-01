Twitch va a llenarse de más anuncios, y te costará mucho dinero dejar de verlos todos

Twitch está planeando un nuevo programa de incentivos para los streamers a cambio de que estos muestren más anuncios durante sus transmisiones. Básicamente, a los creadores se les ofrecerá un pago fijo a cambio de hacer streaming por un mínimo de horas al mes y mostrar un mínimo de anuncios.

Si eres streamer, tanto afiliado como Partner de Twitch, la plataforma te ofrecerá varias opciones personalizadas que resultarán en un cobro mensual fijo que varía dependiendo de cuántos anuncios muestres cada hora, de la duración de esos anuncios y de la cantidad de horas que transmitas cada mes.

Este plan de incentivos, que al menos en teoría suena bien para los creadores, de momento no está funcionando, pero pronto entrará en fase beta. Por ahora no se sabe si estará restringido a ciertos territorios, o será ofrecido a todos los streamers de forma global.

Estas ofertas además, serán diferentes para cada creador. Los incentivos que se le ofrecen a alguien con miles de seguidores no van a ser iguales a los que se le ofrece a alguien con millones. Para empezar a cobrar hay que transmitir las horas acordadas en la oferta y cumplir los requerimientos: cantidad de anuncios + horas transmitidas.

Update: Not live yet.



More details on how it works:



Step 1: Receive your personalized monthly offer.



Step 2: Select your preferred offer. We’ll set Ads Manager for you, once you select. (Offer amounts will vary by Creator)



Step 3: Stream + Meet Requirements.



Step 4: Paid. pic.twitter.com/YOg2Od2U5z