Twitter parece estar restringiendo publicaciones que contienen direcciones de criptomonedas, aunque nuestras pruebas dicen lo contrario

La noche del miércoles Twitter sufrió un hackeo masivo que afectó a algunas de las cuentas más relevantes de la red social (la de Apple, Tesla, Uber, Bill Gates, Kanye West o Barack Obama) en las que se animaba a enviar bitcoins a una dirección determinada con la promesa de duplicar el dinero invertido.

Gracias a The Block conocemos que Twitter parece estar restringiendo la posibilidad de compartir cadenas de letras y números que tengan que ver con una dirección en la que se pueden recibir criptomonedas.

No hemos tenido problemas para publicarlas

En esta publicación, especializada en criptomonedas, afirman que han realizado pruebas con direcciones asociadas a Ripple, Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Monero, y en todos los casos les ha aparecido un mensaje de error que impide compartir el tweet:

Como vemos, en la parte inferior aparece una notificación de color azul que indica que "para proteger a nuestros usuarios del spam y otras actividades maliciosas, no podemos completar esta acción en este momento. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde".

He decidido probar con una cuenta de Twitter que he creado para la ocasión, y he tomado las direcciones (de Ethereum y Bitcoin Cash) que aparecen en la web de WikiLeaks para aceptar donaciones.

Como demuestran las capturas, en ambos casos pude publicarlas sin problemas, a diferencia de las pruebas que han realizado en The Block. Nos hemos puesto en contacto con Twitter para que nos puedan informar si hay algún plan para no permitir este tipo de tweets o se trata de un bloqueo momentáneo.

Poco a poco sabemos algo más de un hackeo masivo que la compañía todavía sigue investigando. Hace unas horas, Twitter reveló que "aproximadamente 130 cuentas fueron atacadas". De esas 130 cuentas, "los atacante fueron capaces de obtener el control de un pequeño subconjunto y enviar tweets desde esas cuentas".