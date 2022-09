La voz de Darth Vader ya se genera con inteligencia artificial: la forma de que se pueda seguir usando siempre

Todos los que somos fans de la saga Star Wars tenemos incrustada en la mente la mítica voz de James Earl Jones que se esconde tras Darth Vader. El problema que se presenta es que este actor no es eterno, y ya con sus 91 años busca el retiro, pudiendo dejar la interpretación de su voz en una inteligencia artificial.

Tal y como ha informado Vanity Fair, este actor firmó la cesión de sus derechos de voz, para que otras empresas pudieran trabajar con ellos. En este caso fue una startup ucraniana llamada Respeecher la que ha querido crear una IA que permita recrear el característico sonido de la voz de Darth Vader. Esto haría que esta mítica voz sea eterna para siempre, aunque el actor no esté ya con nosotros.

La voz de Darth Vader pasará ahora por una IA

Para ello, simplemente se han tenido que introducir todas las grabaciones de la voz de este actor que existen en la propia inteligencia artificial. A partir de ahí se consigue generar una línea de diálogo totalmente nueva sin la necesidad de estar el actor presenta al clonar el sonido al utilizar fragmentos del sonido que ya está grabado. Esto es algo realmente complejo, ya que tiene que sonar completamente natural y no un clásico "copia y pega".

Este proyecto requirió que el actor diera el permiso necesario a Lucasfilm para usar la voz que esté generada por la IA. Y es que aunque pueda parecer que este es un proyecto a futuro, ya se puede ver el resultado en la serie de Disney+ Obi-Wan Kenobi. En este caso se pidió que se generara una voz que correspondiera con los tonos que le dio el actor a Darth Vader hace 45 años.

Esto hace que si ves ahora mismo la serie, notes que el tono de Darth Vader se corresponde mucho más a las películas de Obi-Wan, en contraste con la voz real que tiene Jones en The Rise of Skywalker, que grabó el propio actor en 2019.

Si bien, no es la primera vez que se emplea la IA en este caso, ya que también se ha aplicado en otras películas para darle un toque más joven a la voz de Luke Skywalker en otras series como The Mandalorian. Esto abre la puerta también a que en un futuro las películas que se vayan produciendo no tengan que adaptarse a la ausencia de algún actor. Se podrán complementar a otras muchas herramientas de síntesis de voz basadas en IA como Voicemod.

En el caso de los actores y las actrices van a poder maximizar sus ingresos de una manera cómoda clonando su voz con estos software. Y en el caso de Darth Vader, cuyo actor puede que en unos años no esté entre nosotros, hará que se pueda mantener su legado y su voz en las futuras películas y series.