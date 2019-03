La Wikipedia se apaga y PornHub, Twitch y Reddit protestan contra la nueva directiva de copyright europea

En Europa, el Internet como lo conocemos se encuentra en peligro de cambiar radicalmente gracias a la nueva propuesta de directiva de copyright, específicamente los artículos 11 y 13 de la misma, que no solo afectarán a grandes empresas, sino a creadores y usuarios.

A pesar de haber sido rechazados temporalmente, esto solo sirvió para ganar tiempo, y de hecho, la propuesta sigue viva y con mayor fuerza que nunca, por ello, grandes nombres de la web se han sumado a la lucha en su contra, así como YouTube lleva tiempo haciéndole la guerra, ahora son sitios como la Wikipedia, PornHub, Twitch y Reddit quienes se unen a la campaña.

El Artículo 11 permitiría a los editores de contenido y medios cobrar a las plataformas que enlacen sus historias ("impuesto al enlace"), algo que según Google, podría cuasar que los medios que aparecen en su buscador pierdan hasta el 45% de su tráfico.

El Artículo 13, hace que las plataformas sean legalmente responsables de que los usuarios carguen material con derechos de autor ("filtro de carga"), lo que obligaría a plataformas como YouTube a filtrar muchísimo contenido en Europa para no arriesgarse a violar derechos de autor.

Do you know about Article 13? It's a proposed EU copyright rule that forces platforms to police all uploads just to be safe. You can help stop this from becoming reality. Find out how at https://t.co/Ta17UuBzw4 pic.twitter.com/Wb5ZHUIRnV