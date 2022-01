Windows 11 se apodera del diseño de la app de WhatsApp en su nueva versión: el estilo Fluent del sistema transforma su interfaz

En noviembre os pudimos hablar de la nueva app de WhatsApp para Windows, la cual se puede encontrar en la Microsoft Store y en formato UWP. Nuestras impresiones fueron muy buenas, ya que la aplicación funciona realmente bien, es rápida y con el soporte multidispositivo se olvidan los problemas de conexión. Ahora la app abrazará el diseño de Windows 11.

Para no desencajar con el tono del nuevo sistema operativo de Microsoft, la aplicación de WhatsApp Beta de la Store llega en su nueva versión con WinUI 2.6+ para adoptar el diseño Fluent de Windows 11. Esto supone unos bordes algo más redondeados y más estilísticos.

Ha sido a través de la cuenta de FireCube donde hemos conocido los cambios de diseño de WhatsApp Beta. Si bien son cambios en los que hay que poner cierta atención para darse cuenta de ellos, llegan para no desentonar con el diseño general de Windows 11 y ofrecer una experiencia algo menos inconsistente a nivel visual. Este nuevo diseño afectará sobre todo a la interfaz de la aplicación.

Remember the WhatsApp UWP app? They are now moving to WinUI 2.6+ stylings to get Windows 11 Fluent Design #Whatspp #Windows11 #uwp #FluentDesign pic.twitter.com/94PhDofJC1