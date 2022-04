WordleBot: el bot que nos dice si realmente somos buenos al Wordle

Desde que Wordle apareciera en nuestras vidas, seguro que muchos estáis (o estamos) compitiendo con amigos y amigas a ver quién es capaz de adivinar la palabra del día en el menor tiempo posible y en menos intentos. Este juego se hizo tan famoso en tan solo unos días desde que vio la luz, que la versión en inglés fue adquirida por el periódico The New York Times por una buena cantidad de dinero. También llegó en español y en muchos lenguajes.

Ahora, The New York Times ha lanzado una nueva herramienta: el WordleBot. Si eres una persona competitiva (incluso contigo misma) te va a encantar. Este bot te puede resolver una duda: ¿realmente se te da bien jugar a Wordle?

El New York Times ha lanzado WordleBot, una herramienta en línea diseñada para comprobar tus resultados en Wordle y juzgar tus habilidades. Juzga en base a tres categorías: habilidad, suerte y pasos o intentos.

Introducing WordleBot, our daily Wordle companion — it'll take your Wordle every day and rate you on your Wordle skills.



To use it, first play Wordle. Then visit this link: https://t.co/atnY7um8cN pic.twitter.com/qjfFFhkgEg