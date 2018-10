YouTube "perdona" a Logan Paul y PewDiePie pide el mismo trato

Felix Kjellberg, más conocido como PewDiePie, tiene en su poder (al menos de momento) la cuenta de YouTube con más suscriptores del planeta. A finales del año pasado vimos como YouTube cancelaba su serie 'Scare PewDiePie' tras haber hecho una broma antisemita en un vídeo.

A Logan Paul, otro YouTuber importante, le pasó algo parecido. Tras haber publicado un vídeo en el que se reía del suicido de una persona en Japón, YouTube decidió castigarlo suspendiendo la publicidad en su canal y cancelando el lanzamiento de su película 'The Thinning: New World Order'.

Meses después, vimos a Logan Paul inmerso en una especie de "gira de perdón", llegando a publicar un vídeo que tiene como fin prevenir el suicidio. De todos modos, estos gestos se sintieron como un gesto más de autopromoción e intentar borrar cuanto antes lo ocurrido.

PewDiePie se mofa de esta decisión en un vídeo

Diez meses después, YouTube ha cambiado de opinión y ha decidido lanzar la película de Logan Paul. El propio YouTuber se encargó de anunciarlo a través de su cuenta de Twitter hace unos días.

surprise 😈https://t.co/f6v5NEtc4c — Logan Paul (@LoganPaul) 17 de octubre de 2018

Esta decisión ha generado mucha polémica, ya que parece que YouTube está tratando a Logan Paul de diferente manera al resto de YouTubers. PewDiePie publicó un vídeo en el que (con su característico tono satírico) se queja de que su serie siga cancelada.

"Si quieres que te tomen en serio tienes que aplicar las mismas normas para todo el mundo"

En el vídeo, Kjellberg ataca a YouTube afirmando que "si quieres que te tomen en serio tienes que aplicar las mismas normas para todo el mundo". Recordamos que estamos hablando de la cuenta más popular de la plataforma.

PewDiePie declara que "no creo que se hayan dado cuenta de que si me hicieron esto, tendrán que hacérselo a todos los demás". La verdad es que no tiene mucho sentido que YouTube aplique diferentes normas para un caso similar.

Además, si comparamos los vídeos de ambos YouTubers que desataron la polémica, en el de PewDiePie queda claro que se trata de una broma en todo momento. Tendremos que esperar para saber si YouTube decide cambiar de opinión y finalmente lanzar 'Scare PewDiePie'.

Curiosamente, hace unas horas Marzia Bisognin publicó un vídeo en el que anunciaba que dejaba YouTube. Marzia es la novia de Kjellberg y en su canal tiene más de 7,4 millones de suscriptores.

Marzia cuenta su historia con Kjellberg, el progreso de su canal y los puntos difíciles que tiene vivir con el YouTuber con más suscriptores del planeta. Asegura que "quiere probar algo nuevo y diferente".

So proud of Marzia for taking a big step today and following her heart. https://t.co/HBTyzyOXjg — ƿ૯ωძɿ૯ƿɿ૯ (@pewdiepie) 22 de octubre de 2018

PewDiePie publicó un tweet con el enlace del vídeo, afirmando "estar muy orgulloso" de ella por "dar hoy un gran paso adelante y seguir su corazón".