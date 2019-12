Google ahora nos ayudará a encontrar eventos cerca de nosotros o en una localidad determinada

Las capacidades que Google va ganando poco a poco no son menores (quitando relevancia a muchas webs de nicho por el camino, tristemente). Lo último, muy útil, es mostrarnos eventos cercanos a nuestra ubicación o el lugar que introduzcamos en la búsqueda.

Google acaba de anunciar la novedad a través de su blog oficial. Acceder a lo que aporta es tan fácil como buscar "eventos", "eventos cercanos", "próximos eventos Madrid", "conciertos Barcelona hoy”.

Esto es lo que mostrará Google cuando busquemos eventos

En el propio comunicado, Google ya apunta a que muestran los eventos publicados en webs dedicadas como Eventbrite o Ticketea. Sin embargo, apuntan a que además de mostrar la lista en sí, también ofrecen la información ampliada para que no tengas que hacer una búsqueda extra. En mi caso, en Sevilla, el primer evento mostrado, es un concierto de NU-METAL-X-MAS el jueves día 19 a las 21 horas.

Además de decirnos que es en la sala Even, y la localización exacta, Google toma la descripción de Entradium.com. En este caso, muestra cuatro líneas donde indica que el grupo es un tributo a System of a Down. En el caso de que nos interese, al hacer click en "Ver más", Google sí nos llevará a la web de la que esté tomando la descripción.

Junto a ello, para comprar entradas, proporciona enlaces a webs que las comercialicen. En este caso, por ejemplo, Entradium, Ticketeus, y tickety. También hay un enlace que muestra más información sobre la Sala Even, lo que lleva a otra búsqueda donde podremos ver valoración del sitio, próximos eventos en el lugar, etc.

En smartphones, como cuentan nuestros compañeros de Xataka Android, también han lanzado esta función. Se puede acceder a ella desde el navegador web, pero también a través de Google Assistant. Como muestra nuestro compañero Iván, Google proporciona resultados precisos a búsquedas como "eventos de comedia".