Para un desarrollador, cada vez es más difícil entrar en Silicon Valley si no trabaja allí. O ascender. A no ser que trabajes en IA

El panorama actual del empleo en tecnología es, cuanto menos, contradictorio. Mientras muchos ingenieros de software encuentran cada vez más difícil obtener respuestas a sus solicitudes, los responsables de contratación aseguran que cubrir vacantes lleva más tiempo que antes, pese a que las ofertas han aumentado ligeramente.

Este escenario se entiende mejor si analizamos los datos más recientes sobre vacantes, especializaciones en auge, movimientos de talento y dinámicas de contratación en las grandes tecnológicas y startups.

Afortunadamente, el popular desarrollador Gergely Orosz ha realizado una investigación a partir de datos y testimonios directos de protagonistas del sector y los ha publicado en su boletín 'The Pragmatic Engineer'.

Una lenta recuperación de la contratación tecnológica

Los datos muestran una subida gradual en el número de vacantes en Big Tech y startups de referencia. Empresas como Apple, Amazon, Google, Microsoft, Oracle, TikTok y NVIDIA lideran la creación de empleo, a lo que se suman sorpresas como IBM, que vive un renacer histórico tras superar los 200.000 millones de dólares en valoración.

También destacan compañías de defensa como Anduril, y consultoras como NTT Data o DXC Technology, cuyo auge está vinculado a la creciente demanda de servicios de inteligencia artificial.

Un hecho curioso es que más de la mitad de las vacantes publicadas corresponden a posiciones senior o superiores, lo que podría empujar a candidatos experimentados a aplicar a roles algo más bajos con la expectativa de ser promovidos durante el proceso de selección.

El auge imparable de la ingeniería en inteligencia artificial

No sorprenderá a nadie si decimos que el campo tecnológico que atrae todas las miradas es la ingeniería de inteligencia artificial. Desde mediados de 2023, las ofertas en este campo se han disparado, especialmente en la Bahía de San Francisco, que concentra un tercio de todos los puestos publicados a nivel mundial.

Los puestos más solicitados demandan experiencia en el desarrollo de aplicaciones sobre modelos de lenguaje (LLMs) y habilidades de AI Engineering stack (es decir, el conjunto de herramientas, tecnologías y buenas prácticas que permiten a un ingeniero construir, desplegar y mantener aplicaciones de IA).

Además, se observan tres tendencias claras:

División plataforma vs. producto : unos roles se centran en construir infraestructuras comunes ("AI Platform"), mientras otros desarrollan funcionalidades concretas para productos.

: unos roles se centran en construir infraestructuras comunes ("AI Platform"), mientras otros desarrollan funcionalidades concretas para productos. Capas de especialización : desde ingenieros generalistas hasta expertos en reconocimiento de voz, síntesis de texto o aprendizaje por refuerzo.

: desde ingenieros generalistas hasta expertos en reconocimiento de voz, síntesis de texto o aprendizaje por refuerzo. Aplicación vs. investigación: la mayoría de vacantes buscan integrar modelos existentes, no crearlos desde cero.

El camino más rápido para entrar en empresas punteras como OpenAI o Anthropic sigue siendo contar con experiencia en otras 'Big Tech' o en startups de alto perfil. La trayectoria profesional en empleadores reconocidos sigue siendo un factor decisivo, ya que facilita abrir puertas en este tipo de empresas altamente competitivas.

Big Tech: del ajuste a la reactivación

Además, tras las grandes oleadas de despidos de 2022 y 2023, las grandes tecnológicas han retomado el crecimiento de sus plantillas. Así, por ejemplo:

Meta lidera la recuperación, con un 19% más de ingenieros que en 2022.

lidera la recuperación, con un 19% más de ingenieros que en 2022. Google y Apple muestran un crecimiento estable (16% y 13%, respectivamente). Cabe destacar que Apple sigue siendo la única gran tecnológica que no realizó despidos masivos.

muestran un crecimiento estable (16% y 13%, respectivamente). Cabe destacar que Apple sigue siendo la única gran tecnológica que no realizó despidos masivos. Amazon y Microsoft avanzan con más cautela: apenas han incrementado su base de ingenieros desde 2022.

Este repunte indica que, tras el "ajuste post-pandemia" y el fin de la era de los tipos de interés cero, el sector vuelve a apostar por el talento técnico.

Factores geográficos y movilidad del talento

En 2025, la ubicación geográfica ha recuperado un peso decisivo en la trayectoria profesional de los ingenieros de software. Tras los años de auge del teletrabajo, en los que la localización parecía irrelevante, las grandes tecnológicas y startups punteras están volviendo a concentrar sus vacantes en los hubs de innovación tradicionales.

El peso de los hubs tecnológicos

Ciudades como San Francisco y su Bahía, Nueva York y Seattle concentran una proporción desproporcionada de ofertas de alta remuneración, especialmente en IA. Estar físicamente en estos lugares multiplica las probabilidades de conseguir entrevistas y cambiar de compañía, ya que:

Facilita la creación de redes profesionales de alta calidad (networking).

Permite aprovechar eventos, meetups y contactos directos con reclutadores.

Aumenta la visibilidad del candidato en ecosistemas donde la demanda es más dinámica.

La evidencia muestra que incluso ingenieros con perfiles similares logran mayores tasas de respuesta a sus aplicaciones si residen en estos polos frente a quienes postulan desde ciudades menos asociadas al sector tecnológico.

Un mercado de talento cada vez más cerrado

Otro fenómeno notable es que el mercado laboral de Big Tech se está 'encapsulando': las grandes compañías tienden a contratar sobre todo a profesionales que ya trabajan en empresas de tamaño y prestigio comparable. En la práctica, esto genera un 'circuito premium' en el que se mueven Google, Meta, Amazon, Apple, Microsoft y algunas startups de élite.

Este patrón tiene varias consecuencias:

Dificultad de entrada para perfiles externos , incluso con gran experiencia, si no provienen de este circuito.

, incluso con gran experiencia, si no provienen de este circuito. Movilidad horizontal: es más común que un ingeniero de Google pase a Meta que ver cómo da el salto a una empresa mediana en expansión.

Las excepciones: AI y empresas emergentes

La gran excepción a esta dinámica se encuentra en el ecosistema de inteligencia artificial, donde startups en crecimiento y laboratorios especializados aún están abiertos a captar talento desde fuera de Big Tech, siempre que los candidatos demuestren capacidad práctica para construir aplicaciones sobre LLMs y el stack de IA moderno.

Asimismo, en mercados internacionales en desarrollo —como Europa Central, América Latina o el Sudeste Asiático— hay mayor permeabilidad, ya que las empresas buscan combinar talento local con prácticas globales.

5. Liderazgo, permanencia y trabajo remoto

Más allá de las cifras de contratación, el mercado laboral de 2025 muestra transformaciones estructurales en cómo se configuran las carreras dentro de la ingeniería de software. Tres fenómenos destacan con fuerza:

Aumento de la permanencia en Big Tech

Desde 2023, la permanencia media de los ingenieros en las grandes tecnológicas ha crecido de manera inédita. Esto contrasta con la dinámica previa, donde era común que los ingenieros cambiaran de empresa cada dos o tres años en busca de mejores salarios, promociones más rápidas o experiencias diversas. Las razones son múltiples:

Menor rotación voluntaria: tras las oleadas de despidos masivos en 2022-2023, muchos profesionales valoran más la estabilidad.

tras las oleadas de despidos masivos en 2022-2023, muchos profesionales valoran más la estabilidad. Contratación más lenta: con menos oportunidades abiertas, los ingenieros tienden a esperar a que aparezca la oferta adecuada antes de dar un salto.

con menos oportunidades abiertas, los ingenieros tienden a esperar a que aparezca la oferta adecuada antes de dar un salto. Retención estratégica: las empresas están ofreciendo más incentivos de permanencia (bonos, proyectos clave, movilidad interna) para evitar fugas de talento.

Este fenómeno también plantea un efecto secundario: mayor competencia para las promociones internas, ya que hay menos vacantes nuevas y más profesionales consolidados en sus puestos.

Recorte en posiciones directivas

Otro cambio llamativo es la reducción de roles de gestión y alta dirección. Amazon ha liderado esta tendencia con un fuerte recorte de managers, y casi todas las grandes tecnológicas —con la excepción de Apple— han disminuido sus ofertas para esta clase de puestos. ¿Posibles causas? Pues...

Estructuras más planas: las empresas buscan agilidad reduciendo capas intermedias de gestión.

las empresas buscan agilidad reduciendo capas intermedias de gestión. Presión por eficiencia: después de los años de expansión acelerada, ahora se exige más control de costes y resultados medibles.

después de los años de expansión acelerada, ahora se exige más control de costes y resultados medibles. Mayor foco técnico: algunos equipos priorizan líderes técnicos (staff/ principal engineers) sobre managers tradicionales, desplazando el peso hacia la línea de carrera individual.

El resultado es un mercado en el que muchos ingenieros senior con ambiciones de gestión encuentran menos oportunidades para escalar jerárquicamente, lo que puede empujarlos a:

Competir por los pocos puestos de liderazgo disponibles. Replantearse su carrera hacia un perfil de experto técnico. Explorar startups o empresas medianas donde aún se demandan managers para crecer.

Declive del trabajo remoto

La tercera gran tendencia es el retroceso del trabajo remoto. Tras el auge del teletrabajo durante la pandemia, las ofertas 'remote-first' han ido cayendo de forma constante. Las razones incluyen:

Cultura de oficina reforzada: muchas compañías creen que la colaboración y la innovación se benefician del trabajo presencial.

muchas compañías creen que la colaboración y la innovación se benefician del trabajo presencial. Control y productividad: algunas direcciones perciben que el trabajo remoto diluye la cohesión de los equipos y complica la gestión.

algunas direcciones perciben que el trabajo remoto diluye la cohesión de los equipos y complica la gestión. Competencia geográfica: como vimos, la concentración de vacantes en hubs tecnológicos vuelve a ser un filtro de selección.

No obstante, hay una excepción clara: la ingeniería en inteligencia artificial. En este sector, la escasez de talento especializado ha llevado a que las empresas flexibilicen condiciones, permitiendo más roles distribuidos o híbridos con tal de atraer a los mejores candidatos globalmente.

Luces y sombras de un mercado en transición

El mercado laboral en ingeniería de software en 2025 es una mezcla de oportunidades y retos. Por un lado, se observa una recuperación progresiva en la contratación y un boom en la inteligencia artificial, que abre un nuevo horizonte para quienes se adapten a las tecnologías emergentes.

Por otro, la concentración de talento en Big Tech, la reducción de posiciones de liderazgo y la disminución del trabajo remoto plantea obstáculos sobre todo para ingenieros de nivel medio que buscan ascender o para quienes están fuera de los grandes polos tecnológicos.

