Python vuelve a liderar los lenguajes de programación más populares de 2020 de IEEE Spectrum con COBOL reviviendo

No ha sido un inicio de año fácil. 2020 prometía, pero a partir de marzo prácticamente todo se ha dado la vuelta. Y así seguimos, una vez superado el ecuador anual. Aunque hay cosas que permanecen, como el liderazgo de Python en la lista de los lenguajes de programación más populares de 2020.

La lista de IEEE Spectrum vuelve a evidenciar, teniendo en cuenta los lenguajes top en múltiples plataformas, que Python sigue en lo más talto como pasaba en 2019, 2018 y 2017. La sorpresa la da COBOL : que ha resurgido con la pandemia.

El reinado de Python es indiscutible

COBOL y los sistemas nunca actualizados

Como de costumbre, IEEE Spectrum elabora su lista utilizando una combinación de once métricas resultantes de otras tantas fuentes que consideran buenos indicadores de la popularidad de más de cincuenta lenguajes contemplados.

En la práctica totalidad, el reinado de Python es indiscutible, seguido de cerca de Java, C, C++, JavaScript, R, Arduino (que pega un enorme salto), Go, Swift y Matlab. Y el protagonismo del primero, dicen algunos, es fruto de que este lenguaje se ha metido de lleno en algunas escuelas, lo que provoca que esté especialmente presente en internet.

Sin embargo, si nos ponemos a rascar bajo la superficie y echamos un vistazo a las distintas fuentes de información de las que bebe este listado y su desglose por ámbitos, encontramos algo muy llamativo: COBOL ha resurgido. Más o menos. Solo hay que jugar con las clasificaciones interactivas.

Si seleccionamos la lista por Trendings o Jobs, veremos que COBOL asoma la cabeza en torno al puesto 40. En la de Twitter ocupa nada menos que el séptimo lugar. La razón son los sistemas prácticamente decimonónicos, explican desde IEEE Spectrum:

"La pandemia de COVID-19 ha dejado algunas huellas en la clasificación de 2020. Por ejemplo, si miras la métrica de Twitter solo en el interactivo, puedes ver que COBOL está en el séptimo lugar. Esto se debe probablemente al hecho de que en abril, cuando estábamos reuniendo los datos de Twitter, COBOL fue noticia porque los sistemas de beneficios de desempleo en los estados de EE. UU. estaban colapsando debido a los numerosos despidos de trabajadores ocasionados por los cierres. Resulta que muchos de estos sistemas no habían sido actualizados de manera significativa desde que fueron creados hace décadas y se hizo un llamado a los programadores de COBOL para que ayudaran a apuntalarlos".

No en vano, durante lo más duro de los primeros meses de la crisis sanitaria a nivel globla, IBM anunció que ofrecería entrenamiento gratuito en COBOL para ayudar a movilizar programadores durante la crisis del COVID-19. La razón es la misma que deslizan los autores de la lista de lenguajes más populares: los sistemas de la seguridad social y la falta de profesionales que conozcan este sistema que data de los años 50. Hace años que prácticamente nadie lo estudia.