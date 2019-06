Si buscas el wallpaper perfecto echa un vistazo a las magníficas ilustraciones de J3Concepts

Existe un exclusivo grupo de diseñadores, ilustradores y fotógrafos que por años y años han prestado mucho de su talento de forma gratuita para que entusiastas de la personalización puedan emebellecer sus escritorios con fondos de pantalla geniales, iconos e incluso temas.

De entre ese grupo, uno de mis favoritos personales siempre ha sido Jared Nickerson, también conocido como J3Concepts, una de las grandes leyendas de las comunidades de deskmodders en DeviantArt, y cuya galería es simplemente fenomenal.

Jared Nickerson - j3Concepts

Jared es un artista bastante prolífico, lleva años produciendo ilustraciones y ha trabajado con muchas marcas conocidas creando diseños muy característicos en su particular estilo. Y aunque mucho del trabajo de J3Concepts que encontramos en sus portafolios es meramente demostrativo y en imágenes de producto, este ilustrador ofrece muchas de sus creaciones en formato especial para que cualquiera los use para adornar su pantalla.

El proyecto Per Castra Ad Astra es un excelente ejemplo de ello, una colección de 12 wallpapers originales con más de 50 versiones alternativas, y que además incluye casi 500 iconos para Windows y macOS. Hasta existe un tema para Windows 7 que combina con todo ese estilo.

Jared Nickerson - J3Concepts

Pero así como consigues proyectos enormes, también puedes echar un vistazo a su galería en DeviantArt para encontrar joyas sueltas como uno que otro wallpaper en alta resolución. Y aunque Jared ya no comparte tanto material como en años pasados, mucho de su trabajo sigue disponible para uso personal y la calidad es sobresaliente.

Su portafolio en Behance tiene muchas joyas por descubrir, y si tienes paciencia y revisas con calma, puedes encontrar más de un proyecto en el que ofrece descargas de esas ilustraciones en alta resolución con enlaces a Dropbox para que los descargues en paquete.

Otro genial ejemplo de ello, es The Last Vampire Astronaut Project, en el que no solo ofrece sus ilustraciones como fondos gratuitos en alta resolución, sino que incluye una amplia variedad de otros artistas que colaboraron con él para hacerlo posible, y son fenomenales.

Si te gusta alguna de sus ilustraciones y no la consigues en alta resolución, incluso puedes intentar escribirle en Twitter y quizás te las envíe.