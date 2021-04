Accesibilidad vs inclusividad: usar la @ al querer escribir de forma inclusiva es una pesadilla para las personas con limitación visual

Si eres una persona que no tiene ningún impedimento visual y que puede leer perfectamente el texto que ve en una pantalla, quizás nunca habías pensado en cómo perciben el contenido las personas que sí tienen estas limitaciones, y que dependen muchas veces de las funciones de accesibilidad en los diferentes sistemas.

En Windows se cuenta con herramientas como el Narrador, o en iOS por ejemplo, está la función VoiceOver. Lo que ambas hacen es básicamente eso, leer el texto en pantalla en voz alta, y con los años se han hecho muy buenos en ello, excepto cuando tienen que lidiar con cosas simplemente impronunciables.

Por favor, no usen la @ para el lenguaje inclusivo

La conversación sobre los diferentes sesgos de género en el lenguaje es una que da para largo y tendido, pero aquí queremos hablar en específico del uso de la @ para intentar escribir de forma neutral sin asignar un género a algunas palabras.

Es algo relativamente común, aunque cada vez vemos más que se usan opciones como la "x" o la "e" para no asignar género en busca de esa inclusividad en el lenguaje. Si bien en los casos de la "e" o la "x" aún se produce una palabra que puede ser pronunciada por un lector de pantalla por voz y comprendida por un humano (a veces), lo que pasa con la @ es diferente.

La @ no es una letra, es un símbolo que no tiene realmente una transcripción fonética, y lo que un lector de pantalla por voz va hacer cuando se lo encuentra es leer su nombre completo "arroba", como leería el de una coma o un signo de exclamación. Como lo leerías tu mismo en voz alta si no decides reemplazarlo con una "a" o una "o", que es literalmente lo que no se quiere hacer por su uso como "inclusivo".

Es así como al escribir algo como "amig@s", por ejemplo, esto termina siendo leído por el Narrador o el VoiceOver como "amig arroba ese" y mientras más rápido vaya el narrador o más larga sea la frase, más incompresible será.

Cada vez que usamos la @ queriendo ser inclusivos, dejamos de ser inclusivos con la gente que usa dispositivos con lectores de pantalla por voz.#accesibilidad pic.twitter.com/50yDN2L3DB — Internet Molaba 💻 (@InternetMolaba) April 29, 2021

Citando a la gente de Internet Molaba, la moraleja es que usando la @ queriendo ser inclusivos, dejamos de ser inclusivos con otras personas que dependen de estas herramientas de accesibilidad. Nadie con limitaciones visuales que dependa de una de estas herramientas va a entender tu mensaje si lo escribes así.

Y la solución es muy simple cuando usar opciones como la "e" no representan el mismo problema, y su uso es cada vez un poco más aceptado entre la gente, aunque a la RAE siga sin parecerle necesario.