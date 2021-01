Loudreader es un lector de ebooks para el navegador que te deja leer archivos EPUP, MOBI y AZW3 sin tener que instalar nada

Salvo que tus libros electrónicos estén en formato PDF, es difícil o casi imposible que los puedas abrir directamente desde el navegador. Los formatos de ebooks más populares como EPUP, MOBI, o AZW3 suelen necesitar de software especializado.

Aunque existe amplia variedad de lectores de libros para Windows, Linux o macOS, como por ejemplo el legendario Calibre, no todo el mundo quiere o necesita instalar software complejo y adicional, sino algo que sirva para leer el contenido al instante sin más que una pestaña del navegador y ya. Eso es lo que ofrece Loudreader.

"El único lector de ebooks funcional dentro de un navegador"

A menos eso es lo que dice la web, y como nosotros no hemos descubierto ningún otro sitio que haga lo mismo (al menos por ahora), lo aceptamos temporalmente. Loudreader sí es un lector de ebooks funcional dentro de tu navegador, con esa parte cumple perfectamente.

El sitio es compatible con AZW3, EPUB, MOBI y PDF. Lo único que tienes que hacer para abrir un ebook es arrastrarlo el archivo a la página en cualquier navegador, o hacer click en el botón "Open File..." arriba a la derecha y navegar por tus carpetas hasta seleccionar el que quieres mostrar.

Loudreader soporta usar las flechas del teclado o click en la rueda del mouse para pasar las páginas, tiene un menú lateral con la tabla de contenidos del libro, permite cambiar el tamaño de la letra, puedes leer ajustando el texto a una página o a dos página, o incluso leer el libro sin paginado y solo haciendo scroll hasta el final.

En general la herramienta es buena, pero no perfecta. Si recargamos la web no recuerda en donde nos quedamos, no podemos mantener un historial, marcadores, o gestionar una biblioteca, las opciones de texto solo ofrecen tamaño más no espaciado ni color de fondo, ni tipos de fuente diferente.

Para todo eso sí tienes que instalar una app externa, pero es un buen sitio que añadir a los favoritos por si tienes la necesidad un día, y su creador está considerando añadir más funciones en el futuro, y aceptando sugerencias.