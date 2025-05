Microsoft tiene cursos gratis para aprender a programar sin salir de tu navegador: esto es todo lo que ofrece VS Code Edu

Aprender a programar es algo que está cada vez más al alcance de todo el mundo. Internet está llena de cursos gratuitos, tutoriales y expertos que nos pueden brindar una ayuda valiosísima para empezar en este mundillo de forma autodidacta. Además, las herramientas de IA generativa y plataformas de vibe coding también se han convertido en aliados fundamentales de esta nueva era de la IA que estamos viviendo.

Muchas grandes tecnológicas e instituciones ofrecen cursos gratuitos a los que todos pueden acceder. Microsoft, por su parte, lanzó una plataforma educativa gratuita que permite a estudiantes y profesores adentrarse en el mundo de la programación sin barreras de entrada. Bajo estas líneas te contamos qué es VS Code Edu y cómo puedes acceder a sus cursos gratuitos.

Una plataforma educativa accesible para todos

Visual Studio Code for Education (VS Code Edu) es una versión adaptada del famoso editor de código VS Code, diseñada específicamente para el ámbito educativo. Lo más destacable es que se trata de una plataforma completamente gratuita y accesible desde el navegador, eliminando así la necesidad de instalar software adicional en los ordenadores.

Cursos gratis que ofrece Microsoft con VS Code Edu

La plataforma ofrece actualmente dos cursos completos:

Introducción a Python : Un curso de nivel introductorio que cubre los fundamentos del lenguaje Python. Está estructurado para un año académico y resulta adecuado tanto para estudiantes de secundaria como universitarios. El temario incluye conceptos básicos como funciones, estructuras condicionales, bucles y estructuras de datos.

: Un curso de nivel introductorio que cubre los fundamentos del lenguaje Python. Está estructurado para un año académico y resulta adecuado tanto para estudiantes de secundaria como universitarios. El temario incluye conceptos básicos como funciones, estructuras condicionales, bucles y estructuras de datos. Introducción al Desarrollo Web: Un curso semestral centrado en HTML, CSS y JavaScript. Con un enfoque basado en proyectos, este curso introduce a los estudiantes en el proceso de diseño para crear sitios web funcionales que resuelvan problemas específicos.

Además de estos cursos completos, VS Code Edu ofrece actividades de programación más cortas y divertidas, diseñadas para ser completadas en menos de 45 minutos. Entre estas actividades encontramos ejemplos como una especie de "Adivino de la Fortuna" en Python o una aventura de texto ambientada en una "Mansión Encantada". Los estudiantes pueden de esta manera familiarizarse con las mismas herramientas que normalmente utilizan los desarrolladores profesionales.

La plataforma incluye un espacio de trabajo para proyectos que admite tanto desarrollo Python como Web. Además, los estudiantes pueden comenzar a editar y ejecutar código directamente en el navegador sin necesidad de configuraciones adicionales. Para los proyectos web, incluso pueden previsualizar sus sitios y publicarlos en internet.

Microsoft ha incorporado en su plataforma además funciones como Lector Inmersivo, alto contraste, zoom y compatibilidad con lectores de pantalla desde su concepción, dotándola de mayor accesibilidad para que más usuarios puedan trabajar con ella.

Cómo empezar a utilizar VS Code Edu y acceder a un curso gratuito

Para comenzar a usar VS Code Edu, debemos hacer lo siguiente:

Abrir el navegador y acceder a esta web Iniciar sesión con una cuenta de Microsoft o Google Explorar el catálogo de cursos para seleccionar un curso completo o una actividad de programación, o crear un proyecto propio de sitio web o Python

Los docentes interesados en incorporar esta herramienta en sus clases también cuentan con seminarios web gratuitos proporcionados por Microsoft sobre cómo comenzar con VS Code Edu, así como formación específica para cada curso.

