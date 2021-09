Paga sólo un euro para aprender japonés con este paquete de videojuegos de la saga 'Learn Japanese To Survive!'

Katakana: Otro silabario, que suele usarse para representar palabras extranjeras y onomatopeyas, así como para resaltar palabras (algo parecido a nuestra cursiva) o para escribir nombres de animales en textos científicos. Podemos aprenderlos jugando a 'Learn Japanese To Survive! Katakana War' .

Kanji: Caracteres chinos que representan conceptos, no sonidos. Existen más de 11.000, y no se espera que ni siquiera un japonés alfabetizado los aprenda todos. Nosotros podremos aprender los más básicos (los que los japoneses aprenden en primaria) con el videojuego 'Learn Japanese To Survive! Kanji Combat'.