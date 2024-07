Antes de 10 años, la tecnología 'revivirá a los muertos': el experto de Google que predijo el iPhone vuelve a "ver el futuro"

La habilidad de Ray Kurzweil para predecir avances tecnológicos le ha otorgado un estatus casi profético en el campo tecnológico: desde anticipar la llegada del iPhone hasta predecir que una máquina superaría a los humanos en ajedrez, Kurzweil ha demostrado una notable precisión en sus previsiones.

Ahora, en su nuevo libro "The Singularity is Nearer" ha decidido exponer sus predicciones sobre el futuro de la humanidad y la IA. Y son mucho más audaces que las anteriores.

¿Cómo se transformará nuestro mundo?

En 2005, Kurzweil introdujo, en su libro "The Singularity is Near", el concepto de la 'singularidad tecnológica', referido a un punto teórico en el que la IA superará la inteligencia humana, desencadenando una "explosión de inteligencia". Kurzweil predice que esto ocurrirá en 2045, pero en su nueva obra, ajusta algunas de estas predicciones, ofreciendo una visión más detallada de cómo será este futuro inminente.

La integración de la IA en la industria promete revolucionar los modelos de trabajo y la economía global. Kurzweil prevé que la combinación de IA y robots avanzados permitirá una mano de obra inagotable capaz de construir rascacielos y otras edificaciones en tiempo récord, gracias a la tecnología de impresión 3D. Además, la energía fotovoltaica y la minería robótica reducirán significativamente los costos de producción, haciendo que el lujo actual sea accesible para todos en la década de 2030.

La nanotecnología también transformará la forma en que nos entretenemos. Kurzweil sugiere que durante la próxima década, los electrodos nanométricos permitirán nuevas formas de interacción con la cultura, el cine, los videojuegos y la música. Empresas como Neuralink ya están experimentando con estas tecnologías, y potencias tecnológicas como China están desarrollándolas activamente.

La IA revolucionará el campo de la medicina, acelerando el desarrollo de nuevos tratamientos y medicamentos. Kurzweil predice que los nanorrobots médicos, compuestos por piezas de diamante con sensores y fuentes de energía incorporadas, permitirán realizar estudios clínicos en horas en lugar de años. Esta tecnología no solo aumentará la longevidad humana, sino que podría acercarnos a la inmortalidad.

El futuro posthumano

Kurzweil argumenta que la citada combinación de tecnologías llevará a la humanidad a un nuevo nivel de existencia, y que uno de los pilares de esta transformación será la nanotecnología, que permitirá la creación de "capas neurales virtuales" en la nube.

Estas capas aumentarán exponencialmente nuestras capacidades cognitivas, permitiéndonos fusionarnos con la IA. Según Kurzweil, los bebés que nacen hoy podrían experimentar esta fusión durante su vida universitaria, marcando una nueva era en la historia humana.

Kurzweil habla de una "quinta época de la IA", en la que se romperá la barrera física entre humanos y máquinas. Este proceso de fusión incluirá la integración de la IA en nuestros sentidos y cerebros, multiplicando nuestras capacidades intelectuales "millones de veces". A partir de 2029, Kurzweil predice que podremos conectar nuestros neocórtex a la nube, expandiendo directamente nuestro pensamiento y transformando a la IA en una extensión de nosotros mismos en lugar de un competidor.

Cualquier lector de 'Harry Potter' sabe que, aunque existan los retratos mágicos, que 'piensan' y hablan... eso no significa que la magia permita revivir a los muertos...

Quizás la predicción más impactante de Kurzweil sea la capacidad de "devolver a la vida a los muertos" a través de la IA. El experto asegura que antes del final de la década de 2020, existirán gemelos digitales capaces de emular fielmente la personalidad de las personas fallecidas. Con el tiempo, estos replicantes podrían alojarse en cuerpos biológicos aumentados cibernéticamente, cultivados a partir del ADN original de la persona.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

