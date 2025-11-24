Miles de personas vieron una foto de una mujer y Mads Mikkelsen celebrando su cumpleaños. El único problema es que el actor no estaba ahí

Últimamente me ha pasado: estoy haciendo scroll en X (Twitter) y, de repente, me topo con una foto que no es real, pero me entero de que es falsa mucho después de verla. Eso es exactamente lo que le pasó a miles de personas hace unos días con una imagen de Mads Mikkelsen. El actor danés salía con el carisma que le caracteriza y que está en el imaginario colectivo.

La foto, publicada por @ayaboch, corrió como la pólvora. Miles de retuits y cientos de comentarios de admiración. La calidad era tal que la mayoría asumió que era una foto reciente, en la que la usuaria celebraba su 30 cumpleaños junto a él (probablemente por haberse encontrado en el restaurante). El entusiasmo era real, un usuario comentó asombrado: "Amo a este tipo. Especialmente la película donde no dijo ni una palabra y aun así fue increíble".

Publicación original de Aya Bochman

El problema: Mads nunca posó para esa foto. Fue la propia autora quien salió a "romper la magia" y confesar que todo era obra de una inteligencia artificial. Específicamente, según contó en comentarios, utilizó Nano Banana Pro. Lo sorprendente de este caso: la IA ha llegado a un nivel de realismo tal que ya no activamos la señal de alarma. Incluso fans más acérrimos de Mikkelsen dieron por hecho que era real.

Imagen real sobre la que se hizo el montaje con el actor.





El código no miente. Tras el revuelo, entró en juego una herramienta llamada SynthID. Es como una marca de agua digital, pero más lista: es invisible para los humanos, y no incide en la calidad gráfica de la imagen. Está integrada directamente en los píxeles y resiste a capturas de pantalla o ediciones.

Alguien pasó esta imagen viral por el escáner de Google Gemini para buscar estas marcas ocultas, el resultado sí reveló la realidad detrás de la imagen. El sistema detectó la firma de SynthID en un 25-50% de la foto. Esto confirmó que parte o la totalidad de la composición era sintética, no fruto de una cámara.

El ejemplo perfecto de hacia dónde vamos. Por un lado, tenemos herramientas creativas alucinantes como Nano Banana que nos permiten imaginar y llevar cualquier idea a una representación gráfica. Por otro, Google vio que hacen falta "chivatos" digitales, y dio en el clavo con SynthID. A todos nos puede gustar Mads Mikkelsen, pero más saber si estamos aplaudiendo un encuentro real o lo generado por un algoritmo.

