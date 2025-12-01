OpenAI no para de quemar dinero, así que ya está lista para integrar publicidad en ChatGPT

Durante tres años (recién cumplidos), ChatGPT se ha mantenido como un servicio singular dentro de la economía digital: un asistente capaz de responder, 'crear' y 'razonar' sin mostrarnos jamás un anuncio. Ni ventanas emergentes, ni enlaces promocionados, ni productos recomendados. Pero esto está a punto de cambiar.

Una filtración reciente en la versión beta de la app de ChatGPT para Android ha revelado referencias internas en el código a un 'función de anuncios' que incluiría elementos como search ads, search ads carousel y bazaar content. Esta información —que proviene del análisis del paquete APK de la app— confirma que OpenAI está preparando la incorporación de publicidad dentro de ChatGPT, un movimiento que podría redefinir el equilibrio de poder en la economía digital.

¿Por qué esto sería importante?

Hasta ahora, ChatGPT representaba una anomalía: un servicio masivo que no monetizaba mediante publicidad. Su modelo se basaba en suscripciones premium y en la venta de acceso a modelos para empresas.

Sin embargo, sólo con eso resulta extremadamente difícil sostener la infraestructura necesaria para un sistema que procesa unos 2.500 millones de prompts diarios y es utilizado por alrededor de 800 millones de personas cada semana.

Con semejante volumen de tráfico, ChatGPT ya compite directamente con Google Search como destino principal de millones de usuarios a la hora de informarse. Pero mientras Google ingresa miles de millones con anuncios, OpenAI no capturaba ninguno de esos ingresos… hasta ahora.

La filtración que lo evidencia

Las referencias recién descubiertas en el código, identificadas en la app beta 1.2025.329, apuntan a que OpenAI está construyendo la infraestructura necesaria para servir anuncios dentro de las respuestas del modelo, especialmente en experiencias de búsqueda dentro de ChatGPT.

No se trata sólo de un banner o un enlace patrocinado: el propio modelo podría integrar los anuncios de forma natural en los resultados, de manera similar a como Google posiciona anuncios al inicio de la página de búsqueda.

Una ventaja incomparable: ChatGPT conoce a sus usuarios mejor que Google

Uno de los puntos más llamativos analizados en el documento es que ChatGPT, por su propia naturaleza conversacional, posee una visión más profunda del contexto y las intenciones de sus usuarios que los buscadores tradicionales.

Mientras Google infiere necesidades a partir de consultas sueltas, ChatGPT mantiene conversaciones prolongadas, recuerda consignas dentro de una sesión y accede a un entendimiento semántico de lo que una persona realmente quiere lograr. Esto permitiría a OpenAI:

Ofrecer anuncios más precisos .

. Crear recomendaciones que se sientan naturalmente integradas con la conversación.

con la conversación. Maximizar la tasa de conversión gracias a un conocimiento contextual sin precedentes.

Desde un punto de vista económico, esta capacidad podría convertir a OpenAI en un nuevo gigante publicitario, capaz de competir directamente con Google y Amazon. Es decir, pongamos cifras sobre la mesa:

800 millones de usuarios semanales , frente a los 100 millones de noviembre de 2023.

, frente a los 100 millones de noviembre de 2023. Proyección de 700 millones de usuarios enviando 18.000 millones de mensajes por semana para julio de 2025.

para julio de 2025. Entre 5 y 6 mil millones de visitas al mes según analistas.

Con estas métricas, incluso una integración mínima de publicidad podría generar ingresos astronómicos. Esta es la primera vez que una IA conversacional se convierte en un canal potencialmente más rentable que los buscadores, algo impensable hace apenas dos años.

¿Cómo podrían mostrarse los anuncios?

Según el documento filtrado, la primera etapa se limitaría a experiencias de búsqueda. Es decir, los anuncios no aparecerían en cualquier conversación, sino cuando el usuario solicite información que el sistema interprete adecuada por su contexto. Así, por ejemplo, ¿que buscas "mejores auriculares 2025"? Aparece un anuncio en la parte superior. ¿"Ideas para regalos"? Un carrusel con productos patrocinados. ¿Te interesan las 'herramientas de productividad'? Pues se incluyen enlaces promocionados contextualizados dentro de la respuesta.

Pero la implementación técnica revelada sugiere que la expansión futura podría ser mucho más amplia, afectando a recomendaciones, compras, contenido bazar, etc. Esto recuerda a cómo Google empezó mostrando sólo un pequeño bloque de anuncios y terminó construyendo un ecosistema entero de publicidad contextual.

¿Cómo podría cambiar la WWW?

Si ChatGPT comienza a integrar publicidad en masa, se producirán varios efectos:

Google perderá su puesto : Si los usuarios ya no necesitan 'buscar' sino 'preguntar', Google pierde espacio de mercado publicitario.

: Si los usuarios ya no necesitan 'buscar' sino 'preguntar', Google pierde espacio de mercado publicitario. Cambios en la monetización de contenido web : Si los usuarios no visitan webs porque ChatGPT sintetiza respuestas, los anunciantes podrían volcar más presupuesto directamente en OpenAI.

: Si los usuarios no visitan webs porque ChatGPT sintetiza respuestas, los anunciantes podrían volcar más presupuesto directamente en OpenAI. La aparición de un nuevo estándar publicitario : Los anuncios podrían adoptar un formato completamente distinto: recomendaciones integradas, respuestas patrocinadas, sugerencias personalizadas durante flujos conversacionales... Esto permitiría un enfoque más natural, pero también más invasivo si no se gestiona con transparencia.

: Los anuncios podrían adoptar un formato completamente distinto: recomendaciones integradas, respuestas patrocinadas, sugerencias personalizadas durante flujos conversacionales... Esto permitiría un enfoque más natural, pero también más invasivo si no se gestiona con transparencia. Preocupaciones éticas y regulatorias: El potencial para influir en decisiones individuales es enorme... ¿debe un modelo capaz de razonar y persuadir integrar publicidad que se confunda con una recomendación neutral? La línea entre ayuda y manipulación comercial podría volverse difusa.

