Los buscadores de torrents más completos de 2017

De vez en cuando la comunidad torrent se lleva algún que otro revés. Desde los múltiples cierres y bloqueos de The Pirate Bay (incluyendo a nuestro país), pasando por el cierre de Kickass Torrents, a la desaparición de algunos lugares emblemáticos como Torrentz (que volvió poco después), la escena es muy convulsa y vale la pena estar pendiente para no perderse.

¿Dónde buscar torrents ahora? Esta es la gran pregunta que muchos usuarios se hacen a día de hoy. En este artículo vamos a hablar de los buscadores de torrents más completos, de forma que siempre puedas tener una lista base a la que recurrir siempre que lo necesites, por mucho que haya quien diga que el streaming ha sustituido al torrent.

The Pirate Bay

Si en tu país aún no ha sido bloqueada (aunque siempre hay formas de saltárselo), The Pirate Bay sigue siendo una de las páginas de referencia en lo que a la búsqueda de torrents se refiere. Desde que Kickass Torrents cayó, parece que la web sueca ha recuperado el trono de las descargas P2P. Todavía tiene que igualar los resultados de aquella (no en vano Kickass llegó al puesto 100 del ranking de Alexa), pero su peso dentro de la comunidad es innegable.

Torrentz2

Torrentz2 llegó para ocupar el hueco dejado por Torrentz, que había llegado a ser considerado como el "Google de los torrents". Puede que su apariencia resulte poco atractiva, pero funciona muy bien. Actúa como un metabuscador, que analiza otras webs de torrents de Internet y te trae justo lo que estás intentando encontrar.

RARBG

Este buscador está dirigido a entusiastas del P2P que se lo toman muy en serio. La comunidad está centrada en torno a torrents de alta calidad, despreciando la cantidad de torrents. Cuando observas los tamaños de los archivos, te das cuenta de que RARBG.to no es para todo el mundo. Además, funciona con un sistema cerrado de usuarios registrados que ahora mismo no admite nuevas cuentas.

Torlock

El caso de Torlock es un poco especial. Los responsables de la web pagan una comisión a los usuarios por detectar torrents falsos y reportarlos a la comunidad. En un mundo donde encontrar fakes suele ser algo habitual, algo así es un regalo. Si has tenido malas experiencias descargando archivos de redes P2P y estás harto de perder tiempo, esta web te ahorrará dolores de cabeza.

EZTV

Si lo tuyo es la versión original, entonces EZTV está hecho para ti. Esta comunidad se centra en series y películas en el idioma de Shakespeare, y está operada por conocidos uploaders internacionales. Puede que no tenga un catálogo muy grande, pero al parecer la calidad de los archivos suele ser siempre muy buena.

SeedPeer

SeedPeer cuenta con una enorme base de datos, de más de tres millones de archivos torrent. La interfaz de búsqueda es muy simple, y el campo de búsquedas populares puede servir como una forma interesante de encontrar nuevas propuestas.

iDope

Esta web se creó inicialmente como una especie de tributo a Kickass Torrents. iDope ofrece también una aplicación para móviles y tablets. Por ahora parece que la web mantiene un perfil bajo y no muchos usuarios la conocen, pero si usan la misma base de datos que utilizó IsoHunt vale la pena darle una oportunidad.

Bitport

Bitport es un servicio encarado a la red torrent ofrecido desde la República Checa. Funciona de una forma un poco peculiar: no te dan torrents, sino que los descargan por ti a sus servidores privados. Una vez que los archivos se transfieren a sus servidores, a los que después entras para descargar el archivo completado directamente a tu PC.

Ahora bien, es un servicio de pago. La versión gratuita permite descargar 100 MB por hora, si bien rascándote el bolsillo podrás conseguir tasas mas altas.

ExtraTorrent

ExtraTorrent es un veterano de las búsquedas de torrents. Su interfaz es muy visual, y la cantidad de imágenes e información sobre las descargas disponible en la web es simplemente enorme. Vale mucho la pena probarlo como buscador, y además anima al usuario a navegar por su interior para descubrir nuevos contenidos que le pueden interesar.

Toorgle

Si antes hablábamos de Torrentz2 como "el Google de los torrents", en Toorgle se lo han tomado muy a pecho. Su interfaz recuerda mucho a la del buscador de la Gran G, y lo que hace es buscar dentro de él para devolvernos información sobre contenidos que puedan interesar al usuario.

Ahora bien, Toorgle también puede mostrar resultados de sitios algo turbios, que podrían contener fakes entre otras cosas menos "alegres". Por tanto, asegúrate bien de dónde vas a entrar y comprueba en los comentarios del torrent que es lo que dice.

IsoHunt

IsoHunt vuelve a estar online. Un veterano dentro del mundo del torrenting, es uno de los buscadores con más solera y que mejores resultados ofrece para quienes andan buscando buen contenido que conseguir en la red torrent. Tienen un nuevo dominio y siguen funcionando igual que siempre, si no los conoces pásate a echar un vistazo.

Torrent Funk

Torrent Funk es un sitio bastante popular entre la comunidad. Tiene una interfaz que cuesta un poco descifrar (especialmente a la hora de distinguir entre anuncios y descargas), pero su disposición es agradable. Su sistema de recomendaciones es muy útil, además de ser un pequeño plus que lo diferencia del resto de webs que existen.

Torrents

Torrents ofrece metabúsqueda de películas y música en inglés y en castellano. Por lo demás, es un sitio web sencillo que hace cierto hincapié en el uso del VPN a la hora de descargar usando este método y que, por desgracia, está algo plagado de pop-ups y publicidad.

LimeTorrents

LimeTorrents se parece mucho a otros competidores suyos: presenta una lista tabular de torrents con publicidad a los lados. Sin embargo, cuentan con una base de datos creciente que ya va por los dos millones de torrents. Puede que sea un actor importante en el futuro.

Sky Torrents

Sky Torrents) es el primer buscador de torrents sin publicidad y enfocado a la privacidad. Afirma que no recopila ningún tipo de datos. Ahora mismo se encuentra en fase beta, pero dado su enfoque a la publicidad y a no querer llenar la página con publicidad, vale la pena darle una oportunidad.

