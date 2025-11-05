'Lux', el nuevo disco de Rosalía, se ha filtrado entero en Internet a menos de dos días de su lanzamiento

Al encontrar un enlace de descarga en X de 'Lux', el nuevo álbum de Rosalía, me he sentido de nuevo en 2007. No porque desde entonces nadie descargue discos, sino por el concepto de descargar una filtración, tan común en discos internacionales en la época en la que los discos se producían masivamente en fábricas antes de ser puestos a la venta. Quien mejor ha contado esa historia es Stephen Witt en 'Cómo dejamos de pagar por la música'.

Lo más esperado es lo que más se filtra. En el caso de 'Lux', hablamos del nuevo trabajo discográfico de Rosalía, uno de los álbums más esperados del año. Y más filtrados, también cabe decir. Y es que tras presentar 'Berghain' y la lista completa de canciones, no se esperaban nuevos lanzamientos hasta la comercialización física y en streaming de todo el disco. Y ayer por la noche, durante unos minutos, los fans pudieron escuchar una segunda canción en Spotify, 'Reliquia'.

Esta vez era distinto. Filtraciones de discos se han producido toda la vida. En los 90 y en los 2000, cuando se copiaban casettes y CDs, te podías encontrar con canciones directamente falsas (qué común era descargar un álbum y encontrar, como con otros tipos de descargas, pornografía). Sin embargo, esta vez temía que lo que hubiera dentro del archivo zip descargado fueran canciones generadas con inteligencia artificial, tratando de emular el estilo de Rosalía.

La sospecha. De momento no hay grandes reacciones en redes al contenido musical del álbum, pero sí se está hablando mucho de la supuesta mala estrategia del equipo de Rosalía, pues 'Lux' ha estado envuelto en distintas filtraciones. La de hoy, la de Spotify, la portada e incluso la fecha de lanzamiento. Todo eso se ha ido desvelando sin que, en teoría, quisiera revelarse aún. Son tantos detalles anticipados que hay quien cree que podría ser una estrategia para que el disco se conozca más. Eso sí, no parece que un proyecto así lo necesite.

En la era del streaming y la viralidad en redes, un error o descuido puede convertirse en estrategia: generar expectación, conversación y memes alrededor de un lanzamiento. Pero también pone en evidencia la presión sobre los artistas y sus equipos para controlar la narrativa de cada lanzamiento, algo que (muchas décadas atrás) antes era más sencillo cuando los discos llegaban a tiendas físicas sin filtraciones en webs y plataformas de intercambio de archivos.

El fenómeno no es exclusivo de música. Por ejemplo, aunque parezca que hace un mundo de tiempo, en 2019 se filtró el primer capítulo de la última temporada de 'Juego de Tronos'. Antes ya se habían hecho con capítulos y más contenidos, llegando a amenazar a HBO.

