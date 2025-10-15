La Gen Z coreana lleva el concepto de "nini" al extremo como protesta contra el sistema: están "descansando" a propósito

La generación Z está teniendo un enorme impacto en el mundo laboral. Además de los nuevos valores que trae al mercado de forma intrínseca, hay un factor que está contribuyendo a acelerar cambios y generar nuevas tendencias: frente a generaciones pasadas (en realidad los millenials ya sufrieron esto), estudiar un grado universitario ya no es sinónimo de empleabilidad.

Ese contrato social se está rompiendo en Europa, Estados Unidos, China, y en países como Corea del sur, como cuenta SCMP.

La respuesta en Corea del Sur: vivir descansando

La realidad de jóvenes preparados

SMCP explica el caso de Cho Sang-hun, un joven de 25 años que ha seguido el teórico camino del éxito (universidad, muchas prácticas, duras actividades extracurriculares...) para acabar siendo alguien desgastado por el sistema incluso antes de entrar en él de forma estable.

The Korea Herald transmite algo similar con Park Min-jin, una joven de 26 años, que afirma que estudió sin descanso para llegar a una de las mejores universidades, se esforzó al máximo en la carrera (logrando un 4,26 sobre 4,5), consiguió certificaciones, títulos de idiomas extranjeros, hizo prácticas y... vio frenado su progreso.

Tras enviar 60 currículums (con el consiguiente ensayo de varias páginas adaptado a la empresa que se estila por allí en el proceso de contratación) y lograr llegar a la etapa final del reclutamiento 10 veces, sin conseguir el ansiado puesto, se rindió. Y es que ese proceso completo no lleva poco tiempo allí, sino 3-4 meses.

Qué hacen los jóvenes: descansar a disgusto

En Corea del sur existe una encuesta mensual que pregunta a los jóvenes inactivos laboralmente ¿qué hiciste la semana pasada?. Las respuestas posibles incluyen cuidados, buscar trabajo, servir en el ejército o recuperarse de enfermedades. Para quien no hace nada de esto, lo que podríamos considerar aquí un grado alto de "nini", está la opción "just rested", que podemos traducir por "solo descansar" o "descansar".

El número de jóvenes que simplemente descansó alcanzó los 421.000, un 58% más que hace una década. De todos ellos, el 38,3% contaba con título universitario o superior. En 2023, el 87,7% de estos jóvenes tenía expreiencia laboral propia, y quedarse descansando obedecía, en el 38,1% de los casos a no tener un trabajo acorde a lo esperado.

La juventud norcoreana tiene oportunidades laborales, pero no las que les prometieron conseguir con mucho esfuerzo

En el caso de Park, la joven de 26 años, la situación es voluntaria, tras un todo o nada. No quiere trabajar en cualquier empleo, sino que, tras una formación tan dura, quiere una gran empresa que pague bien. Y no todo va de sueldo: los jóvenes explican que la cultura laboral del país hace que enfrentarse a las pequeñas y medianas empresas dé pánico, para encima tener sueldos bajos (el 56% de lo que se gana en una gran empresa).

En declaraciones al Korea Herald, los jóvenes verbalizan que "descansar" en el fondo no es una opción voluntaria. Lo es en el sentido de que podrían encontrar un trabajo, pero encontrarían uno que choca frontalmente con las expectativas de la sociedad en la que han crecido.

Para los expertos, parar no refleja pereza, sino protección frente a toda una vida de exigencias en la que todo se cuantifica para competir con otros. Porque en el fondo no les sirve de mucho: no logran desconectar y tomar aire ante sus propias exigencias autoimpuestas, que no logran reducir.

Imagen | Cat Ellis y Dan Burton en Unsplash

En Genbeta | Hay una razón por la que el 92 % de la Generación Z fracasa ante RRHH: llegan al mercado laboral en medio de una 'tormenta perfecta'











