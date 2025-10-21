La IA ya escribe el 90% del código de Anthropic. Su CEO dice que no supone despedir programadores, sino incluso contratar más

A Dario Amodei, CEO de Anthropic, le gusta hacer lo que ayer recogíamos que criticaba Andrej Karpathy: sobrepredecir. Y además, hacerlo a lo grande. En marzo de este año dijo que en seis meses, la inteligencia artificial escribiría el 90% del código del que antes se hacían cargo los humanos. "Y es el peor escenario posible", añadió, apuntando a que en tres meses podríamos alcanzar una realidad en la que "fundamentalmente todo el código es escrito por IA".

Ahora, en una charla con Marc Benioff, CEO de Salesforce, Amodei ha ido más allá, y ha afirmado que en Anthropic el 90% del código ya lo escribe una IA. También ha dado marcha atrás en otra de sus predicciones, porque afirma que el 10% restante, que en marzo estaba fundamentalmente cerca de lograrse, ahora lo ve en dos o cinco años.

Que la IA escriba el 90% del código no supone despidos, sino un aumento de la producción. Benioff le recordaba a Amodei que en el pasado ha hablado frecuentemente de despidos al entrar en la cuestión de qué ocurriría cuando la IA fuera tan capaz. Y ahí también se ve recular al CEO de Anthropic.

En lugar de hablar de despidos, cuando le preguntaban si con el 90% del código en manos de Claude necesitaba menos ingenieros, respondió que "hacen falta los mismos ingenieros [que antes], podrías necesitar más, porque se pueden concentrar en escribir el 10%, que es lo más duro, en editar el código, en supervisar un grupo de modelos de IA...".

"Lo que ocurre es que acabas siendo 10 veces más productivo porque el 10% restante es ahora complementario al sistema de IA, que es mucho mejor en lo que produce", afirmó, sentenciando que con el progreso de la IA "no hay un reemplazo, sino un reequilibrio".

Qué pasa al llegar al 95-100%: disrupción. La conversación se puso seria con el escenario en que se alcanza el 95% o 100% de la automatización. Amodei dice que le preocupa que a medida que nos acerquemos a ese momento, que estima que puede ocurrir en dos o cinco años, no es que no haya trabajo para los humanos, pero habrá tanto cambio que traerá una disrupción enorme, que afectará a todo tipo de personas, a un ritmo más rápido.

Sin embargo, el CEO afirma que incluso con el 100% del código escrito por la IA, aún quedará una tarea que hacer: supervisar. Y no duda de la capacidad del ser humano para adaptarse.

